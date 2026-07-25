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Copil de un an și două luni, mort după ce a fost lovit de o mașină în județul Galați

Un copil în vârstă de un an și două luni a murit sâmbătă, după ce a fost lovit de o mașină în satul Ionășești, comuna Nicorești, județul Galați. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Copil de un an și două luni, mort după ce a fost lovit de o mașină în județul Galați
Laura Buciu
25 iul. 2026, 18:39, Social
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Un copil de un an și două luni a murit sâmbătă în urma unui accident rutier produs în satul Ionășești, comuna Nicorești, județul Galați, informează Inspectoratul de Poliție Județean Galați.

Potrivit primelor cercetări, accidentul s-a produs în jurul orei 14:12, după ce un bărbat de 32 de ani, din aceeași localitate, a pus în mișcare un autoturism parcat în fața unui imobil și a virat la stânga.

În acel moment, copilul a ieșit din curtea imobilului și a traversat prin fața mașinii, fiind surprins și accidentat cu roata din stânga-față a vehiculului.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare timp de peste o oră. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, a fost declarat decesul copilului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

 

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