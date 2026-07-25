Franța reglementează telemarketingul începând de luna viitoare. Va fi obligatoriu consimțământul prealabil al persoanelor sunate

Începând cu 11 august, companiile de telemarketing din Franța nu vor mai putea suna clienți fără a obține în prealabil consimțământul informat al consumatorilor, potrivit AFP.

Această măsură va „înlocui lista de dezabonare la solicitările telefonice cunoscută sub numele de Bloctel ”, conform textului publicat sâmbătă.

Consimțământul este „înțeles ca o exprimare de voință liberă, specifică, informată, lipsită de ambiguitate și revocabilă”.

Ce se arată în lege

Cererea de consimțământ trebuie să fie „clară și ușor de înțeles”. De asemenea, trebuie să includă identitatea profesionistului, termenii și perioada solicitării, „care nu poate depăși un an de la data obținerii consimțământului”, precum și o declarație prin care consumatorul își poate retrage consimțământul în orice moment. Consimțământul nu poate fi considerat obținut printr-o „declarație prealabilă scrisă pe un document”. În plus, acesta „nu poate fi supus unei reînnoiri tacite”, specifică decretul.

Potrivit textului, se „permite consumatorului să își retragă consimțământul pentru marketingul telefonic în orice moment. Vor fi utilizate proceduri care nu sunt mai complexe decât cele utilizate pentru obținerea acestuia. Această retragere poate fi exprimată verbal”. Se adaugă, însă, că „consumatorul poate fi contactat, la cererea sa expresă, de către un profesionist cu privire la produse și servicii legate de renovări eficiente energetic și adaptarea locuințelor pentru persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități. Condiția este ca un apel telefonic să fie efectuat într-un interval de timp scurt”.

În mai 2025, Parlamentul francez a ratificat interdicția apelurilor telefonice nesolicitate după lungi dezbateri în ambele camere.

97% din francezi, deranjați de telemarketing

Conform unui sondaj realizat în octombrie 2024, 97% dintre francezi au declarat că sunt deranjați de apelurile de telemarketing. Parlamentarii au adoptat această legislație deoarece sistemul care impune consumatorilor să se înregistreze pe o listă pentru a evita apelurile nedorite, s-a dovedit ineficient, potrivit aceleiași surse.