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Societatea Sfântului Pius al X-lea a făcut recurs privind excomunicarea celor șase episcopi

Societatea Sfântului Pius al X-lea a depus un apel la Dicasterul pentru Doctrina Credinței împotriva deciziei Vaticanului de a excomunica șase dintre episcopii săi. Înalții prelați au fost excomunicați după ce au hirotonit patru noi episcopi fără aprobarea Sfântului Scaun.
Societatea Sfântului Pius al X-lea a făcut recurs privind excomunicarea celor șase episcopi
CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
15 iul. 2026, 19:08, Știri externe
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„Prin acest recurs, Societatea intenționează să exercite dreptul pe care Biserica îl recunoaște oricărei persoane care se consideră afectată de un act administrativ de a solicita rectificarea acestuia, într-un spirit de respect față de autoritatea ecleziastică și de fidelă atașare față de dreptate, adevăr și binele Bisericii”, a transmis gruparea, citată de AFP

Societatea a descris măsura excomunicării drept „nedreaptă și lipsită de validitate”, reiterând totodată că își menține devotamentul față de Biserica Catolică. 

Facțiunea tradiționalistă, Societatea Sfântului Pius al X-lea a fost excomunicată la începutul lunii iulie după ce organizația a consacrat patru noi episcopi fără autorizarea Papei. Potrivit decretului de excomunicare, gruparea, care contestă învățături esențiale ale Bisericii Catolice, nu are autoritatea de a oficia în mod valid căsătorii și nici de a primi spovedanii. 

Societatea, fondată de arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre, numără aproximativ 600.000 de credincioși la nivel mondial și respinge reformele introduse în urma Conciliului Vatican II , care au schimbat profund organizarea și practicile Bisericii Catolice. 

Fraternitatea promovează și o viziune tradiționalistă asupra societății și susține un model patriarhal și idealul unui stat teocratic.  

Mișcarea a provocat o primă ruptură majoră cu Vaticanul în 1988, iar sancțiunile aplicate atunci au fost ridicate în 2009 de Papa Benedict al XVI-lea, într-o încercare de reconciliere. 

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