Societatea Sfântului Pius al X-lea a făcut recurs privind excomunicarea celor șase episcopi

„Prin acest recurs, Societatea intenționează să exercite dreptul pe care Biserica îl recunoaște oricărei persoane care se consideră afectată de un act administrativ de a solicita rectificarea acestuia, într-un spirit de respect față de autoritatea ecleziastică și de fidelă atașare față de dreptate, adevăr și binele Bisericii”, a transmis gruparea, citată de AFP.

Societatea a descris măsura excomunicării drept „nedreaptă și lipsită de validitate”, reiterând totodată că își menține devotamentul față de Biserica Catolică.

Facțiunea tradiționalistă, Societatea Sfântului Pius al X-lea a fost excomunicată la începutul lunii iulie după ce organizația a consacrat patru noi episcopi fără autorizarea Papei. Potrivit decretului de excomunicare, gruparea, care contestă învățături esențiale ale Bisericii Catolice, nu are autoritatea de a oficia în mod valid căsătorii și nici de a primi spovedanii.

Societatea, fondată de arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre, numără aproximativ 600.000 de credincioși la nivel mondial și respinge reformele introduse în urma Conciliului Vatican II , care au schimbat profund organizarea și practicile Bisericii Catolice.

Fraternitatea promovează și o viziune tradiționalistă asupra societății și susține un model patriarhal și idealul unui stat teocratic.

Mișcarea a provocat o primă ruptură majoră cu Vaticanul în 1988, iar sancțiunile aplicate atunci au fost ridicate în 2009 de Papa Benedict al XVI-lea, într-o încercare de reconciliere.