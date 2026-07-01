Papa Leon al XIV-lea, sfidat de catolicii tradiționaliști care continuă hirotonirile episcopale fără acordul său

Un grup de catolici tradiționaliști l-a sfidat direct pe Papa Leon al XIV-lea, miercuri, hirotonind patru episcopi fără consimțământul său, potrivit AP.

Grupul a respins excomunicările rezultate. Catolicii tradiționaliști afirmă că ruptura cu biserica a fost necesară pentru apărarea credinței catolice.

Ceremonia care a sfidat apelul făcut de Papa Leon al XIV-lea

Fraternitatea Episcopală Sfântul Pius al X-lea se opune reformelor de modernizare din Biserica Catolică. Aceasta a continuat ceremonia de cinci ore de la seminarul său din Econe, Elveția. Ceremonia a continuat în ciuda unui apel extrem de urgent al Papei de a o anula, arată sursa.

Suveranul Pontif a avertizat într-o scrisoare de marți că hirotonirea episcopilor fără aprobarea sa reprezintă un „păcat de extremă gravitate”. Această practică le va face de fapt rău credincioșilor lor.

Se estimează că 16.500 de credincioși care preferă liturghia tradițională latină în locul liturghiilor moderne au participat la ceremonie, potrivit aceleiași surse.

Liturghia a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al societății, cu explicații simultane în mai multe limbi. Aceasta a subliniat acoperirea internațională a societății, în ciuda statutului său de grup marginal schismatic. De asemenea, liturghia evidențiază și atracția sa pentru catolicii conservatori, tradiționaliști, reticenți în lumea modernă și seculară.

Prima criză majoră a Suveranului Pontif

Aceste evenimente reprezintă prima criză majoră pentru Papa Leon al XIV-lea. Acesta a prioritizat unitatea bisericii și vindecarea tensiunilor cu tradiționaliștii. Ele s-au agravat în timpul pontificatului Papei Francisc, mai menționează sursa citată.

FSSPX, așa cum este cunoscută societatea, reprezintă o amenințare pentru Sfântul Scaun. Ea reprezintă o credință paralelă, ultra-catolică. În prezent, are șase episcopi, 751 de preoți, 264 de seminariști care se formează în cinci seminarii, 145 de frați religioși, 88 de oblati și 250 de călugărițe reprezentând 50 de naționalități, conform statisticilor FSSPX.

Hirotonirile, o „datorie sacră”

La începutul Liturghiei, un preot a citit cu voce tare o declarație prin care justifica consacrarea ca fiind o „datorie sacră” necesară. De asemenea, acesta a respins pedepsele care rezultă din consacrare.

„Considerăm că fiecare pedeapsă și mustrare adusă împotriva acestei măsuri nu va avea nicio validitate”, a spus el, conform sursei.

Fondarea grupului de catolici tradiționaliști

Arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre a fondat FSSPX în opoziție cu reformele modernizatoare ale Conciliului Vatican II. Printre altele, întâlnirile din anii 1960, cunoscute sub numele de Conciliul Vatican II, au revoluționat relațiile bisericii cu alți creștini, evrei și persoane de alte credințe. Ele au permis celebrarea Liturghiei în limba vernaculară, mai degrabă decât în ​​latină.

În 1988, Lefebvre a hirotonit patru episcopi fără consimțământul papal. Vaticanul i-a excomunicat imediat pe Lefebvre și pe cei patru episcopi. Vaticanul a declarat hirotonirea drept un „act schismatic”. Papa Benedict al XVI-lea a ridicat excomunicările în 2009, dar FSSPX nu are astăzi nicio formă legală în biserică.

FSSPX a acuzat biserica că este plină de erezii și erori și că numai ea susține adevărata credință a lui Hristos. A justificat consacrarea, invocând o „stare de necesitate” pentru a sluji credincioșilor săi.