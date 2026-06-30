„Un păcat de extremă gravitate”. Papa cere renunțarea la hirotonirea episcopilor fără acordul său

Papa Leon al XIV-lea a lansat marți un apel către un grup separatist de catolici tradiționaliști, potrivit AP.

Un „păcat de extremă gravitate”

Acesta le-a cerut să anuleze planul de a hirotoni noi episcopi fără consimțământul său. Suveranul Pontif a descris această mișcare drept un act schismatic și un „păcat de extremă gravitate”.

„Vă implor și vă cer din toată inima: vă rog să vă întoarceți!”, a scris Papa într-o scrisoare adresată reverendului Davide Pagliarani. Acesta din urmă este superiorul Fraternității Sfântul Pius al X-lea, potrivit sursei citate.

Papa a lansat apelul de ultim moment cu o zi înainte ca societatea să planifice să hirotonească patru noi episcopi la seminarul său din Econe, Elveția.

Ce sunt hirotonirile

Conform legii bisericești, hirotonirile constituie un act schismatic sau o ruptură intenționată a unității Bisericii Catolice. Acestea atrag după sine excomunicarea automată pentru cei patru episcopi și episcopul care administrează hirotonirea.

Pagliarani a răspuns scriindu-i o scrisoare oficială Suveranului Pontif, rugându-l să-și ia timp înainte de a decide orice penalizare, arată sursa.

„Departe de noi ideea de a ne separa de Biserica Romană. Dimpotrivă, dorim să o slujim prin mijloace extraordinare, așa cum s-ar ajuta o mamă aflată în suferință, care are nevoie de un ajutor deosebit. Chiar dacă un astfel de ajutor nu este înțeles de toată lumea”, a scris Pagliarani.

Prima criză majoră a Suveranului Pontif

Ceremonia reprezintă prima criză majoră pentru Papa Leon al XIV-lea. Acesta a subliniat nevoia unității bisericești încă de la începutul pontificatului său. El a depus eforturi deosebite pentru a atenua tensiunile cu catolicii tradiționaliști. Ei preferă vechea Liturghie în latină, tensiuni care s-au agravat în anumite privințe în timpul pontificatului Papei Francisc.

Ca răspuns la scrisoarea Papei, Marc-André Mabillard, managerul media al societății, și-a exprimat „o mare tristețe pentru că nu a fost înțeles de liderul nostru”. El a adăugat că „nu schimbăm absolut nimic din planurile noastre”, potrivit aceleiași surse.

„Ne doare enorm”

Întrebat telefonic despre perspectiva excomunicării, Mabillard a spus că „nu ne temem de asta. Ne doare enorm, dar credem că binele pe care îl căutăm este mai mare decât durerea care ne va fi provocată”.

În 1988, fondatorul FSSPX, arhiepiscopul Marcel Lefebvre, a hirotonit patru episcopi fără consimțământul papal. Vaticanul i-a excomunicat imediat pe Lefebvre și pe ceilalți patru episcopi. Grupul încă nu are statut legal în biserică.

Vaticanul a ridicat în 2009 acele excomunicări inițiale, ca parte a inițiativei sale de a readuce grupul sub aripa sa protectoare. Însă, Vaticanul a avertizat că o soartă similară îi așteaptă pe noii episcopi dacă hirotonirile de miercuri vor avea loc, mai indică sursa.

În scrisoarea sa, Papa a reiterat oferta Vaticanului de dialog. Acesta a spus că ar fi contraproductivă continuarea consacrărilor pentru credincioșii FSSPX.

„Analizați cu atenție binele spiritual al credincioșilor”

„Vă îndemn să analizați cu atenție binele spiritual al credincioșilor. Actul schismatic pe care sunteți pe cale să-l întreprindeți i-ar priva de primirea licită și, în unele cazuri, chiar valabilă a sacramentelor”, a scris el.

În ciuda actului schismatic inițial din 1988, grupul a continuat să crească . Astăzi reprezintă o amenințare pentru Sfântul Scaun, fiind o biserică paralelă, potrivit sursei.