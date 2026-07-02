Vaticanul excomunică o grupare catolică ultratradiționalistă aflată în schismă
Vaticanul a anunțat joi că preoții și laicii catolici care fac parte dintr-o grupare catolică de dreapta, desprinsă de Biserica Romei și care a hirotonit episcopi fără aprobarea Papei Leon al XIV-lea, se află oficial în schismă și sunt excomunicați.
Într-un decret ferm, Dicasterul pentru Doctrina Credinței, principala autoritate de supraveghere doctrinară a Bisericii Catolice, care numără aproximativ 1,4 miliarde de credincioși, a avertizat catolicii din întreaga lume că gruparea elvețiană Societatea Sfântul Pius al X-lea celebrează în prezent sacramentele în mod ilicit, scrie Reuters.
Potrivit decretului, gruparea ultratradiționalistă, care contestă învățături esențiale ale Bisericii Catolice, nu are autoritatea de a oficia în mod valid căsătorii și nici de a primi spovedanii.
Vaticanul transmite că actele liturgice realizate de membrii acesteia nu sunt recunoscute de Biserica Catolică.