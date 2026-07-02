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Vaticanul excomunică o grupare catolică ultratradiționalistă aflată în schismă

Vaticanul a anunțat joi că preoții și laicii catolici care fac parte dintr-o grupare catolică de dreapta, desprinsă de Biserica Romei și care a hirotonit episcopi fără aprobarea Papei Leon al XIV-lea, se află oficial în schismă și sunt excomunicați.
Vaticanul excomunică o grupare catolică ultratradiționalistă aflată în schismă
Sursa foto: Mediafax Foto/Cristian Radu Nema
Andrei Rachieru
02 iul. 2026, 12:22, Cultură-Media
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Într-un decret ferm, Dicasterul pentru Doctrina Credinței, principala autoritate de supraveghere doctrinară a Bisericii Catolice, care numără aproximativ 1,4 miliarde de credincioși, a avertizat catolicii din întreaga lume că gruparea elvețiană Societatea Sfântul Pius al X-lea celebrează în prezent sacramentele în mod ilicit, scrie Reuters.

Potrivit decretului, gruparea ultratradiționalistă, care contestă învățături esențiale ale Bisericii Catolice, nu are autoritatea de a oficia în mod valid căsătorii și nici de a primi spovedanii.

Vaticanul transmite că actele liturgice realizate de membrii acesteia nu sunt recunoscute de Biserica Catolică.

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