Avertisment pentru consumatori: cercetătorii au identificat fraude pe piața uleiului de avocado

Rezultatele ridică noi semne de întrebare privind autenticitatea unui ingredient devenit tot mai popular în industria alimentară.

Majoritatea probelor au prezentat semne de adulterare

În cadrul cercetării, publicate în revista științifică Applied Food Research și preluate de NPR, specialiștii au analizat 54 de produse care aveau înscris pe etichetă faptul că uleiul de avocado era singurul ulei utilizat în compoziție.

Analizele chimice au arătat că 89% dintre acestea prezentau indicii că au fost amestecate cu alte uleiuri vegetale, în special ulei de soia. Într-unul dintre cazuri, cercetătorii spun că proba analizată părea să nu conțină aproape deloc ulei de avocado. Totodată, prețul produselor nu s-a dovedit un indicator al autenticității ingredientului.

Pentru comparație, echipa a testat și 20 de produse preparate cu ulei de măsline, iar doar unul dintre acestea a ridicat suspiciuni privind adulterarea.

Interesul pentru uleiul de avocado este în creștere

Autorii studiului spun că rezultatele sunt îngrijorătoare în contextul în care uleiul de avocado este promovat tot mai des drept o alternativă sănătoasă la alte uleiuri vegetale și este folosit într-o gamă largă de produse, de la chipsuri și maioneză până la sosuri pentru salată.

Selina Wang, profesor de știința alimentelor la UC Davis și coordonatoarea cercetării, afirmă că fenomenul nu este unul nou. Ea a publicat și în 2020, respectiv 2023, studii care arătau că multe dintre uleiurile de avocado comercializate fie erau râncede, fie conțineau alte uleiuri în locul celui declarat pe etichetă.

Beneficiile pentru sănătate, insuficient studiate

Experți independenți citați în analiză atrag atenția că, deși consumul de avocado este asociat cu beneficii pentru sănătate, cercetările dedicate uleiului extras din acest fruct sunt încă limitate.

În schimb, există numeroase studii care susțin efectele favorabile ale uleiului de măsline extravirgin și ale unor uleiuri vegetale precum cele de rapiță, floarea-soarelui sau soia. Din acest motiv, unii specialiști spun că este dificil de justificat prețul mai ridicat al produselor promovate prin utilizarea uleiului de avocado.

Industria promite standarde mai stricte

Specialiștii explică faptul că uleiul de avocado este mai costisitor deoarece fructele au un randament redus în producția de ulei, ceea ce creează un stimulent economic pentru înlocuirea lui cu variante mai ieftine.

Reprezentanții Asociației Producătorilor de Ulei de Avocado au transmis că organizația, înființată anul trecut, urmărește stabilirea unor standarde comune de calitate și autentificare, inspirate de măsurile adoptate anterior în industria uleiului de măsline, pentru a crește încrederea consumatorilor.