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Surpriză în topul culinar al Europei. Turiștii spun că aici se mănâncă mai bine decât în Grecia și Italia

Mâncarea poate fi o adevărată celebrare a culturii, iar pentru mulți turiști reprezintă principalul motiv în jurul căruia își organizează vacanțele. Aproape opt din zece turiști (79%) spun că este important să găsească preparate autentice atunci când călătoresc în străinătate.
Surpriză în topul culinar al Europei. Turiștii spun că aici se mănâncă mai bine decât în Grecia și Italia
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
21 iul. 2026, 20:55, Life-Inedit
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În același timp, trei sferturi dintre respondenți (75%) recunosc că le este dificil să descopere locuri dincolo de atracțiile turistice consacrate, potrivit Express.

Pentru a-i ajuta pe turiști să găsească experiențe culinare mai autentice, a dost realizat un studiu pentru a identifica cele mai autentice destinații gastronomice din Europa. Echipa a analizat 5.000 de restaurante din 125 de orașe europene, folosind date din recenziile Google pentru a vedea cât de des restaurantele și preparatele erau descrise de clienți drept „autentice”.

Rezultatele studiului

Budapesta, capitala Ungariei, a ocupat primul loc în clasamentul european al destinațiilor cu mâncare autentică. Orașul a obținut un scor impresionant de 98 din 100 și este renumit pentru preparate precum gulașul și lángos.

Printre preparatele locale se numără și kolbász, cârnații ungurești care pot fi afumați, uscați sau prăjiți și sunt vânduți frecvent în piețele locale. Un alt preparat reprezentativ este halászlé, o supă picantă de pește de râu, bogată în paprika, preparată în mod tradițional într-un ceaun, la foc deschis.

Pe locul al doilea s-a clasat Pireu, cel mai mare port al Greciei, apreciat pentru fructele sale de mare proaspete. Orașul a obținut 97 de puncte din 100, ratând la limită prima poziție.

Podiumul este completat de Atena, care a primit 96 de puncte și este cunoscută pentru preparate populare precum gyros și souvlaki.

Top 10 orașe europene pentru gastronomie în 2026

Budapesta, Ungaria – 98 puncte
Pireu, Grecia – 97 puncte
Atena, Grecia – 96 puncte
Viena, Austria – 94 puncte
Cracovia, Polonia – 92 puncte
Praga, Cehia – 90 puncte
Valletta, Malta – 89 puncte
Varșovia, Polonia – 88 puncte
München, Germania – 84 puncte
Milano, Italia – 81 puncte

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