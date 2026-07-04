Cum a ajuns hot dog-ul la clasa întâi. Compania aeriană care transformă celebrul fast-food într-un preparat gourmet

Noul preparat va fi disponibil până la 1 septembrie 2026 în meniul SWISS First pentru toate zborurile care decolează din Elveția, marcând una dintre cele mai neobișnuite inițiative culinare din industria aviatică, mai precizează Euronews.

Un preparat de tip fast-food reinterpretat pentru pasagerii premium

Hot dog-ul, denumit „Bastardo”, este realizat de restaurantul gourmet Frau Hund din Winterthur, fondat de bucătarii Chris Maurer și Alex Prack. Preparatul păstrează ideea clasică a unui hot dog, însă ingredientele sunt complet diferite de cele întâlnite în restaurantele fast-food. Acesta conține un cârnat produs în Elveția, salată coleslaw, chutney de mere, smântână fermentată și nuci coapte, toate servite într-o chiflă elvețiană cu cereale integrale.

Cei doi bucătari spun că au vrut să demonstreze că un preparat considerat banal poate deveni o experiență gastronomică atunci când sunt folosite ingrediente de calitate și o rețetă atent construită.

O provocare neașteptată la 10.000 de metri

Transformarea preparatului într-un produs potrivit pentru serviciul de la bord nu a fost lipsită de dificultăți. Primele variante testate nu puteau fi servite elegant deoarece chifla nu rămânea stabilă pe farfuriile din porțelan folosite la clasa întâi. Soluția a fost modificarea modului în care era tăiată chifla, astfel încât hot dog-ul să poată sta vertical fără ca ingredientele să se răstoarne. „Dacă hot dog-ul este murdărit și ingredientele cad peste tot, nu este standardul nostru”, a explicat unul dintre bucătari.

Fast-food-ul premium câștigă teren

Colaborarea dintre SWISS și cei doi chefi reflectă o tendință tot mai vizibilă în gastronomia internațională: reinterpretarea preparatelor considerate obișnuite într-o manieră premium. În ultimii ani, burgerii, pizza sau sandvișurile au fost reinventați de restaurante de top, folosind ingrediente locale și tehnici culinare moderne. Acum, același concept ajunge și în industria transportului aerian. Pentru fondatorii Frau Hund, parteneriatul reprezintă și o oportunitate de promovare internațională. „Ne-am dorit întotdeauna să fim prezenți în toată Elveția. Acum, datorită SWISS, putem spune că hot dog-urile noastre ajung în întreaga lume”, au declarat aceștia.

O experiență culinară diferită la bord

Compania aeriană speră ca noul preparat să schimbe percepția pasagerilor asupra unuia dintre cele mai populare produse fast-food din lume. În locul versiunii clasice, servită cu ketchup și muștar, călătorii de la clasa întâi vor primi un preparat inspirat din bucătăria gourmet, pregătit după rețeta originală a restaurantului elvețian și adaptat special pentru serviciul la bord. Inițiativa ar putea deschide drumul și altor colaborări între companii aeriene și restaurante de autor, într-o perioadă în care experiența culinară devine un element tot mai important pentru pasagerii premium.