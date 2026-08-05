Vrei să pui bagajul în compartimentul de deasupra? O companie aeriană va începe să taxeze acest serviciu

Compania australiană Jetstar a anunțat că, din februarie 2027, pasagerii vor trebui să plătească dacă vor să își depoziteze bagajul de mână în compartimentele de deasupra scaunelor. Prețul va porni de la 25 de dolari australieni (aproximativ 18 dolari americani) pe sens, în funcție de ruta aleasă, scrie AP.

Ce se schimbă pentru pasageri

Bagajele mici, precum o geantă de laptop, o poșetă sau un rucsac care încape sub scaunul din față, vor rămâne gratuite. În schimb, cei care vor dori să folosească spațiul din compartimentele superioare vor trebui să achiziționeze o opțiune suplimentară, denumită „Priority Carry-on”. Compania susține că noul sistem va elimina una dintre cele mai frecvente surse de stres din timpul îmbarcării: lipsa spațiului pentru bagaje și cozile create în timp ce personalul cântărește bagajele la poarta de îmbarcare.

Bagaje mai grele, dar doar contra cost

Odată cu introducerea taxei, Jetstar va permite ca bagajele depozitate în compartimentele de deasupra să cântărească până la 10 kilograme. În același timp, limita actuală de 7 kilograme pentru obiectul gratuit care se pune sub scaun va fi eliminată, atât timp cât acesta respectă dimensiunile impuse. Compania spune că noul sistem va accelera procesul de îmbarcare și va reduce întârzierile provocate de reorganizarea bagajelor în cabină.

O premieră în industrie

Companiile aeriene low-cost taxează de ani buni bagajele de cală, alegerea locurilor sau serviciile de la bord. Totuși, potrivit analiștilor din industrie, Jetstar este prima companie aeriană care introduce o taxă separată exclusiv pentru utilizarea compartimentelor de deasupra scaunelor. Specialiștii spun că măsura ar putea provoca reacții negative, mai ales în Australia, unde pasagerii sunt obișnuiți cu servicii incluse în prețul biletului.

Ar putea apărea și în Europa?

Modelul de business al companiilor low-cost se bazează tot mai mult pe taxarea serviciilor opționale, iar tendința de a separa fiecare facilitate de prețul biletului s-a accentuat în ultimii ani. Deocamdată, Jetstar susține că scopul este simplificarea îmbarcării și reducerea întârzierilor, însă decizia este urmărită cu atenție de întreaga industrie aviatică și ar putea deschide drumul unor măsuri similare și la alți operatori.