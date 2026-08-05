Prima pagină » Social » Primele trenuri electrice regionale PESA intră în circulație în România. Pe ce rute vor circula

Primele trenuri electrice regionale PESA intră în circulație în România. Pe ce rute vor circula

Primele cinci rame electrice regionale produse de compania poloneză PESA au fost predate miercuri operatorului CFR Călători și urmează să intre în circulație pe două dintre cele mai importante rute feroviare din România.
Primele trenuri electrice regionale PESA intră în circulație în România. Pe ce rute vor circula
Galerie Foto 5
Sursa foto: Facebook/Horațiu Cosma
Oana Antipa
05 aug. 2026, 14:09, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma pe platforma Facebook. Acesta afirmă că blocajul care a întârziat luni de zile punerea în exploatare a trenurilor a fost deblocat prin modificarea contractului de achiziție.

Vezi galeria foto
5 poze

Primele trenuri vor circula spre Brașov și Constanța

Potrivit oficialului, primele cinci rame electrice vor deservi rutele București Nord – Brașov și București Nord – Obor – Fetești – Constanța.

Horațiu Cosma susține că trenurile au rămas garate timp de mai multe luni în depoul Obor, fără a putea fi introduse în serviciul public. În ultimele săptămâni, reprezentanții Ministerului Transporturilor, ai Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), ai Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR), ai CFR Călători, ai operatorilor privați și ai producătorului PESA au identificat o soluție pentru deblocarea situației.

Contractul a fost modificat

Conform explicațiilor oferite de secretarul de stat, soluția a constat în semnarea unui act adițional la contractul de achiziție.

Astfel, plata serviciilor de mentenanță va fi suspendată până la îndeplinirea obligațiilor privind construirea și echiparea halelor de întreținere prevăzute în contract. Până la finalizarea acestora, producătorul va asigura mentenanța în facilități închiriate care respectă cerințele tehnice.

Alte trenuri vor fi livrate săptămâna viitoare

Horațiu Cosma a anunțat că, săptămâna viitoare, alte cinci rame electrice vor fi predate operatorului privat Transferoviar Călători (TFC) și vor circula pe ruta București Nord – Roșiorii de Vede.

Tot în cursul săptămânii viitoare este programată și livrarea primei rame electrice interregionale către CFR Călători, destinată traseului Galați – Constanța.

Contracte de peste 4,3 miliarde de lei

Contractul pentru cele 62 de rame electrice regionale RE-R1, împreună cu serviciile de mentenanță pentru o perioadă de 15 ani, are o valoare de 2,78 miliarde de lei.

În paralel, PESA trebuie să livreze și 20 de rame electrice interregionale RE-IR, destinate curselor de lung parcurs, contract evaluat la aproximativ 1,6 miliarde de lei.

Trenuri cu viteze de până la 160 km/h

Noile rame electrice regionale sunt proiectate pentru o viteză maximă de 160 km/h, au o capacitate totală de 465 de pasageri, dintre care 238 pe scaune, și sunt compuse din trei vagoane.

Potrivit informațiilor prezentate de oficialul Ministerului Transporturilor, trenurile sunt echipate cu aer condiționat, conexiune Wi-Fi, facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și sistemul european de management și control al traficului feroviar ERTMS/ETCS.

Modernizarea flotei feroviare

Anunțul privind punerea în circulație a primelor rame PESA marchează începutul reînnoirii flotei de material rulant destinată transportului de călători, după mai multe decenii în care majoritatea trenurilor aflate în exploatare au fost construite înainte de anii 2000. Introducerea noilor garnituri este parte a programului de modernizare a transportului feroviar finanțat prin contractele derulate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Lovitură dură pentru Traian Băsescu: Este cercetat de DIICOT!
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Sorin Blejnar, favorizat de Curtea de Apel București, în pofida ultimei decizii a CJUE pe tema prescripției: „Tratatele și convențiile internaționale prevalează în caz de conflict”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia