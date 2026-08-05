SAALG cere refugii climatice în clădirile publice: Oamenii să se poată odihni, hidrata, încălzi sau răcori

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis instituțiilor publice în care are membri o solicitare privind amenajarea voluntară a unor refugii climatice multifuncționale și a sesizat, în același timp, prim-ministrul României cu privire la necesitatea adoptării unui memorandum pentru crearea unei Rețele Naționale de Refugii Climatice.

Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri, inițiativa urmărește utilizarea unor spații deja existente în clădirile publice care să poată fi activate, atunci când condițiile meteorologice o impun, ca locuri sigure și accesibile gratuit persoanelor aflate în dificultate.

Ce este un refugiu climatic

SAALG precizează că refugiul climatic nu este un adăpost de protecție civilă, un centru medical, un spațiu de cazare sau un centru de evacuare, ci un spațiu de proximitate în care o persoană se poate retrage temporar pentru a se proteja de condițiile exterioare, se poate odihni, hidrata, încălzi sau răcori și poate solicita ajutor, dacă situația o impune.

Accesul ar urma să fie gratuit și permis oricărei persoane aflate în nevoie, fără programare, cerere prealabilă sau justificarea unui raport cu instituția.

Condițiile minime pentru ca un spațiu dintr-o clădire publică să fie refugiu climatic

Printre condițiile minime propuse se numără protecția față de temperaturi extreme, precipitații și vânt, posibilitatea încălzirii sau răcirii spațiului, locuri pentru ședere, acces la apă potabilă, trusă de prim ajutor, posibilitatea apelării numărului 112, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și un circuit care să nu afecteze securitatea sau activitatea instituției.

În plus, SAALG solicită adoptarea unui memorandum pentru crearea Rețelei Naționale de Refugii Climatice, cu implementare inițială în ministere, instituțiile prefectului și celelalte structuri aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Guvernului, urmând ca ulterior să fie pregătit cadrul normativ pentru extinderea rețelei la nivelul întregii administrații publice.

În plus, SAALG propune și constituirea unui grup de lucru interinstituțional în acest sens, elaborarea unor standarde minime, derularea unui program-pilot, cartografierea refugiilor climatice și crearea unei hărți digitale naționale care să indice amplasarea, programul, capacitatea, accesibilitatea și starea de activare a fiecărui spațiu.

Refugii climatice în marile orașe europene

Astfel de refugii climatice există și în Barcelona, Paris și Viena, unde clădiri publice, biblioteci, școli, muzee și centre comunitare sunt utilizate ca puncte de protecție climatică pentru populație, se mai precizează în comunicat.

„Statul dispune deja de clădiri și spații care pot oferi protecție unei persoane surprinse de un fenomen meteorologic sever. În multe situații nu este nevoie de construcții noi, ci de organizare, semnalizare și disponibilitatea instituției de a pune temporar un spațiu sigur la dispoziția comunității. O sală de așteptare, un hol sau o bibliotecă pot preveni agravarea stării unui om expus caniculei, gerului, unei furtuni sau unei ploi torențiale”, a declarat președintele SAALG, Noni-Emil Iordache.