Ce obiecte să nu împachetezi niciodată în bagajul de cală. Avertismentul companiilor aeriene

Există unele lucruri pe care nu ar trebui să le pui niciodată în bagajul de cală, potrivit Mirror.

Conform a trei companii aeriene, nu este vorba doar de lucrurile evidente, cum ar fi armele și obiectele inflamabile.

Ryanair, Jet2 și TUI avertizează cu privire la aceste cinci obiecte, pe care ar fi mai indicat să le împachetezi în bagajul de mână.

Medicamente eliberate pe bază de rețetă

Per total, mai puțin de 1% din bagajele de cală dispar. De obicei, sunt pur și simplu direcționate greșit, așa că în cele din urmă vor ajunge la tine. Dar, în timp ce încerci să-ți recuperezi bagajul, este o idee bună să ai provizii de articole esențiale, potrivit sursei.

Medicamentele eliberate pe bază de rețetă sunt mai bine luate ca bagaj de mână. În acest mod, este mult mai puțin probabil să dispară. Dacă există o întârziere cu returnarea bagajului de cală, nu va trebui să vă faceți griji cu privire la pierderea unor doze vitale din medicamente.

Baterii și electronice

Din cauza riscului ca obiecte precum bateriile externe să ia foc, articolele cu baterii cu litiu, cum ar fi bateriile externe și țigările electronice, nu pot fi plasate în bagajul de cală. Acestea trebuie luate cu dumneavoastră la bord.

Unele companii aeriene au limite privind numărul de dispozitive electronice personale care pot fi luate la bord. Jet2 și Ryanair restricționează numărul la 15 per pasager. Ryanair are, de asemenea, o limită de 20 de baterii litiu sau baterii externe. Fiecare trebuie să aibă o capacitate de până la 100 Wh în bagajul de mână, potrivit sursei citate.

Obiecte de valoare

Dacă aveți bijuterii, bani sau alte obiecte scumpe, s-ar putea să vă fie teamă să le purtați în rucsac la aeroport. Cu toate acestea, nu este o idee bună să lăsați obiecte de valoare în bagajele de cală.

Există riscul de deteriorare a obiectelor în timpul transportului. Deși asigurarea de călătorie acoperă bagajele pierdute, aceasta are de obicei o limită. Este posibil să nu puteți solicita o despăgubire suficientă pentru a acoperi obiectele de valoare.

Costume de baie

Când ești în drum spre o vacanță însorită la plajă, s-ar putea să vrei să iei costumul de baie în bagajul de mână. Asta înseamnă că, dacă există o întârziere a bagajului, poți să petreci timp pe plajă sau la piscină în timp ce aștepți să sosească bagajul.

Încărcător și adaptor de telefon

Odată ce ajungi la destinație, este probabil ca bateria telefonului tău să fie descărcată. Nu vei dori să cauți prin valiză pentru a găsi încărcătorul.

Asigurați-vă că aveți în bagajul de mână încărcătorul și adaptorul telefonului. Astfel, puteți să îl încărcați imediat ce ajungeți.