Despăgubiri după 3 ore, bagaj de mână inclus și fără taxe pentru copii: ce schimbă noul acord UE pentru pasagerii aerieni

Parlamentul European a anunțat un acord provizoriu privind revizuirea normelor pentru pasagerii care călătoresc cu avionul, după 13 ani de negocieri. Înțelegerea menține una dintre cele mai importante reguli pentru călători: dreptul la despăgubire după o întârziere de cel puțin trei ore.

Acordul, susținut unanim de delegația Parlamentului European în comitetul de conciliere, vizează protejarea pasagerilor în caz de zboruri întârziate, anulate, refuz la îmbarcare sau alte perturbări ale călătoriei.

Ce câștigă concret pasagerii

Pentru călători, acordul aduce mai multe beneficii directe. Pasagerii vor putea cere în continuare despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de trei ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă li se refuză îmbarcarea.

Despăgubirile rămân stabilite în funcție de distanța zborului: 250 de euro pentru curse de până la 1.500 km, 400 de euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km și 600 de euro pentru călătorii mai lungi.

În plus, companiile aeriene vor fi obligate să ofere pasagerilor informații clare despre cum pot solicita compensații. Călătorii vor avea nouă luni pentru a depune cererea, iar operatorii aerieni vor trebui să răspundă în termen de 30 de zile.

Fără taxe suplimentare pentru copiii care stau lângă părinți

Una dintre cele mai importante modificări vizează familiile. Copiii sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă un însoțitor fără costuri suplimentare. Măsura se aplică și pasagerilor cu handicap, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate.

Astfel, companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe suplimentare pentru ca un copil mic să stea lângă părinte sau însoțitor, o practică criticată frecvent de pasageri.

Prețuri mai transparente la biletele de avion

Acordul introduce și reguli mai clare privind afișarea prețurilor. Companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervări vor trebui să arate încă de la început prețul unui zbor care include un bagaj de mână.

Operatorii vor putea vinde bilete mai ieftine pentru pasagerii care aleg voluntar să călătorească fără bagaj de mână, însă diferența de preț va trebui să fie transparentă.

De asemenea, pasagerii nu vor mai putea fi taxați suplimentar pentru corectarea unor greșeli de ortografie în nume sau pentru obținerea unei cărți de îmbarcare tipărite, dacă au făcut deja check-in-ul.

Obligații mai clare pentru companiile aeriene în caz de întârzieri

În cazul în care pasagerii rămân blocați din cauza unei întârzieri, companiile aeriene vor avea obligația de a le oferi băuturi răcoritoare la fiecare două ore de așteptare, o masă după trei ore și, dacă este necesar, cazare pentru maximum trei nopți.

Totuși, operatorii aerieni vor putea evita plata despăgubirilor dacă întârzierea sau anularea a fost provocată de circumstanțe extraordinare, precum dezastre naturale, război, condiții meteo severe, pasageri indisciplinați sau greve ale unor furnizori de servicii esențiale.

Protecții noi pentru pasagerii vulnerabili

Pasagerii cu handicap sau mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, redirecționare și asistență dacă pierd un zbor pentru că aeroportul nu le-a oferit ajutorul necesar pentru a ajunge la timp la poartă.

Parlamentul European susține că aceste schimbări aduc mai multă claritate pentru călători și mai multă predictibilitate pentru companiile aeriene.

Metsola: un pas major pentru călătorii mai corecte

În postarea de pe X, Roberta Metsola a spus că rezultatul reprezintă „un pas major înainte” pentru a face transportul aerian mai corect și mai transparent. Ea a subliniat că acordul oferă pasagerilor protecții mai bune, iar companiilor aeriene mai multă claritate și predictibilitate.

Metsola a mulțumit echipei de negociere a Parlamentului European, condusă de raportorul Andrey Novakov, vicepreședintelui Comisiei pentru transport și turism, Virginijus Sinkevičius, Consiliului UE, ministrului cipriot Alexis Vafeades și comisarului Apostolos Tzitzikostas pentru contribuția la încheierea acordului.

Metsola a precizat, într-o conferință ulterioară, că acordul aduce „drepturi mai puternice pentru familii și persoanele cu dizabilități” și asigură faptul că „prețurile afișate ale zborurilor trebuie să includă de la început bagajul de mână”.

Ministrul cipriot al Transporturilor, Alexis Vafeades, a descris acordul drept „un succes semnificativ pentru pasagerii europeni, pentru sectorul aviației și pentru Uniunea Europeană în ansamblu”. El a amintit că dosarul a rămas blocat timp de 13 ani, în ciuda importanței sale pentru cetățeni.

„Mulți au crezut că un acord va fi imposibil, dar astăzi Europa a arătat că și cele mai dificile negocieri pot fi încheiate atunci când instituțiile lucrează împreună”, a spus Vafeades.

Companiile aeriene critică acordul

Reforma nu este primită bine de toți actorii din industrie. Transportatorii aerieni susțin că noile reguli vor aduce costuri mai mari și obligații suplimentare.

Montserrat Barriga, director general al European Regions Airline Association, a declarat că „nu există câștigători cu acest acord”. Potrivit organizației, negociatorii ar fi grăbit compromisul și ar fi adăugat noi obligații care cresc costurile și complexitatea, fără să ofere mai multă claritate.

Acordul nu este încă definitiv

Înțelegerea este provizorie și trebuie confirmată atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu. Cele două instituții urmează să voteze separat textul comun, după revizuirea juridico-lingvistică.

Parlamentul European intenționează să voteze acordul în sesiunea plenară din luna iulie.