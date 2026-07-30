Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Mondială de Luptă împotriva Traficului de Persoane: „Victimele merită protecție reală, sprijin și șansa unei vieți demne”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Traficului de Persoane, spunând că Parlamentul României își menține angajamentul de a combate acest fenomen și de a sprijini victimele.

„În această seară, Camera Deputaților marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva Traficului de Persoane. Reafirmăm astfel angajamentul ferm al Parlamentului României de a combate acest flagel devastator”, a transmis Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a amintit că, „în ultimii ani, Camera Deputaților a adoptat o serie importantă de acte normative pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane și a traficului de minori”.

„În același timp, atenția noastră a rămas îndreptată către victimele acestui flagel devastator. Ele merită protecție reală, sprijin și șansa unei vieți demne!”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a transmis și un apel de solidaritate, spunând că victimele traficului de persoane trebuie să știe că nu sunt singure și că „întreaga societate își asumă responsabilitatea să vă protejeze și să vă ajute să vă reconstruiți viața!”.