O companie aeriană oferă gratuit un sistem de urmărire a jucăriilor de pluș. Părinții nu vor mai fi nevoiți să caute jucăriile copiilor în vacanță

Există un element esențial de care copiii au nevoie când merg în vacanță, și anume jucăria lor de pluș preferată, notează Euronews.

Este imperativ ca aceste jucării să îi înoțească pe cei mici în timpul concediului, fiind și mai necesară nevoia de a se întoarce împreună acasă.

O nouă inițiativă pentru urmărirea jucăriilor

Compania aeriană easyJet a lansat o nouă inițiativă pentru a se asigura că jucăriile de pluș ajung până în vacanță și înapoi. În cazul în care se pierd, pot fi găsite cu ușurință.

Această companie a încheiat un parteneriat cu o cunoscută aplicație de tracking. Astfel, oferă clienților dispozitive gratuite de urmărire a jucăriilor. Ele pot fi atașate la jucăriile de pluș ale copiilor, potrivit sursei.

Dispozitivele sunt disponibile de la finalul lunii

Familiile vor putea să își ridice trackerele de pluș de la punctele de colectare a bagajelor easyJet începând cu 31 iulie. Ele vor fi disponibile pe aeroporturile din Londra Gatwick, Manchester, Edinburgh și Belfast.

Pur și simplu atașați trackerul la jucărie, descărcați aplicația și conectați-l la dispozitiv prin Bluetooth.

„Pentru mulți copii, ursulețul de pluș sau jucăria preferată este o parte importantă a călătoriei. Pierderea ei poate fi supărătoare într-un moment în care ar trebui să se bucure de vacanță”, a transmis compania aeriană.

„De aceea am lansat Teddy Trackers”. Aceastî inițiativă oferă „familiilor liniște sufletească sporită în timpul plecării”, a mai transmis aceasta.

Un sondaj realizat în rândul a peste 1.000 de părinți ai copiilor cu vârsta sub 10 ani a dezvăluit că 55% dintre aceștia și-ar schimba planurile în timp ce sunt plecați, pentru a recupera jucăria dispărută.