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Escroc italian, condamnat la închisoare. Susținea că ar fi amenajat „cel mai vechi și mai mare amfiteatru din lume”

În Italia, o construcție promovată de ani de zile drept „amfiteatru roman antic” s-a dovedit a fi un fals, ridicat în 2000 cu materiale moderne. Bărbatul a fost condamnat la închisoare și trebuie să scoată din buzunar câteva mii de euro ca amendă.
Escroc italian, condamnat la închisoare. Susținea că ar fi amenajat „cel mai vechi și mai mare amfiteatru din lume”
Sursa foto: captură ecran / Youtube
Daiana Rob
27 iul. 2026, 14:59, Știri externe
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Un bărbat a fost condamnat la închisoare în Italia pentru fraudă, după ce a perceput de la turiști 40 de euro pentru vizitarea unui amfiteatru roman fals, pe care l-a construit el însuși în urmă cu douăzeci de ani, potrivit Euronews. 

Franco Malosso „von Rosenfranz”, în vârstă de 69 de ani, a susținut că a descoperit situl, cunoscut sub numele de Amfiteatrul Maritim din Berico, situat în orașul Vicenza din nord-estul țării, în urma unei alunecări de teren din 2005.

Malosso le pretindea turiștilor că situl era unul dintre „cele mai vechi și mai mari amfiteatre” din lume și că data din anul 393 d.Hr, potrivit ziarului italian Corriere della Sera.

El susținea că Iulius Cezar îl vizitase la întoarcerea sa la Roma din Egipt, împreună cu Cleopatra, și că faimosul personaj fictiv al lui Shakespeare, Julieta Capulet, locuise într-o biserică veche din acel loc.

Ba mai mult, Malosso s-a descris drept „filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră” și a reușit să convingă autoritățile locale să includă situl în ghidul turistic al orașului Vicenza, finanțat de UE, precum și în aplicația online aferentă.

Arheologii au început să aibă suspiciuni cu privire la poveste

Încă din 2016 au început să apară suspiciuni cu privire la povestea sa neverosimilă. Arheologii chemați să investigheze de către poliția militară italiană, Carabinieri, au descoperit că structura „antică” conținea fibră de sticlă, coloane din papier-mâché, blocuri tencuite și statui din ipsos datând de la începutul anilor 2000.

Imaginile din satelit au arătat, de asemenea, că Malosso nivelase mai întâi un deal și apoi construise falsul monument antic pe suprafața curățată.

Alte cercetări istorice au stabilit că cel mai faimos conducător antic al Italiei, Iulius Cezar, a trăit cu aproximativ 400 de ani înainte de data la care clădirea ar fi fost construită. În plus, așa cum vor confirma majoritatea studenților la literatură engleză, locul de desfășurare al tragediei romantice a lui Shakespeare nu este Vicenza, ci Verona.

Condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare

Malosso a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare pentru construcții ilegale, falsificare de opere de artă și realizarea de lucrări fără autorizație. De asemenea, i s-a aplicat o amendă de 3.000 de euro.

Între timp, consiliul local din Arcugnano a depus o cerere de despăgubiri în valoare de 560.000 de euro împotriva sa, pentru a recupera pierderile pe care susține că le-a suferit.

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