Italia: un bărbat a construit un „teatru antic” fals și a cerut până la 40 de euro pentru a fi vizitat. Cum a fost descoperită înșelătoria

Cazul a fost readus în atenție după publicarea motivării deciziei Curții de Casație din Italia și este unul dintre cele mai neobișnuite dosare de fraudă și construcții ilegale din ultimii ani, mai scrie Il Post.

Un „parc arheologic” construit de la zero

Complexul a fost ridicat în 2016 în localitatea Arcugnano, din provincia Vicenza, pe un teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Construcția includea tribune din piatră prelucrată pentru a părea veche, coloane din beton, statui din ipsos și un lac artificial amenajat în zona care imita arena. Autorul proiectului, Franco Malosso, care se prezenta sub numele pompos de Franco Alessandro Molosso Maltarel von Rosenfranz, susținea că situl reprezintă un extraordinar complex arheologic, denumit „Porto degli Angeli – Amfiteatrul Maritim Berico”. În realitate, specialiștii au observat încă de la început o primă neconcordanță: monumentul era prezentat drept amfiteatru, deși construcția avea forma unui teatru semicircular și nu a unui amfiteatru eliptic, precum Colosseumul.

Vizitatorii plăteau până la 40 de euro

Presupusa descoperire a fost intens promovată în presa locală și în materialele publicitare ca o „perlă arheologică milenară”, unde urmau să fie organizate concerte, spectacole și conferințe. Vizitatorii plăteau bilete de intrare care puteau ajunge la 40 de euro, convinși că vizitează un sit istoric autentic. Anchetatorii au stabilit ulterior că întreaga poveste era inventată, iar structurile fuseseră construite recent, cu scopul de a crea impresia unui monument antic.

Descoperirea care a dus la anchetă

Suspiciunile au apărut chiar în 2016, după ce Primăria Arcugnano a sesizat autoritățile. Investigația procurorilor și verificările efectuate de carabinieri au arătat că teatrul fusese construit fără autorizațiile necesare pe un teren aflat sub protecție peisagistică. În plus, nu exista nicio dovadă că locul ar avea valoare arheologică. Bărbatul a fost acuzat de construcții ilegale și falsificarea unor opere de artă.

Condamnare definitivă după aproape un deceniu

Franco Malosso a fost condamnat atât în primă instanță, cât și în apel. Apărarea a încercat să obțină anularea condamnării la Curtea de Casație, susținând că faptele privind construcțiile ilegale s-au prescris și că presupusa falsificare era atât de evidentă încât nu putea induce pe nimeni în eroare. Judecătorii au respins însă argumentele și au menținut pedeapsa de doi ani și patru luni de închisoare, care a devenit definitivă.

Teatrul există și astăzi

Instanța a dispus și demolarea construcției, precum și readucerea terenului la starea inițială. Totuși, la aproape zece ani de la ridicarea complexului, teatrul fals nu a fost încă desființat. Autoritățile locale avertizau încă din 2017 că, dacă proprietarul nu va suporta costurile demolării, acestea ar putea ajunge în sarcina administrației locale. Povestea falsului teatru antic a stârnit numeroase reacții în Italia nu doar prin caracterul spectaculos al fraudei, ci și prin faptul că proiectul a reușit să atragă vizitatori și să fie prezentat o perioadă drept o descoperire istorică autentică.