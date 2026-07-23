Florența deschide primul centru din Italia pentru dependența digitală. Inițiativa, prima încercare a țării de a combate fenomentul

În această săptămână la Florența a fost semnat un acord pentru lansarea unui proiect menit să combată dependența digitală, potrivit Euronews.

Prima inițiativă de acest fel din Italia

Intitulat „Discover – Out of the shell”, centrul este primul de acest fel din Italia, dedicat fenomenului de dependență digitală.

Acest fenoment afectează în principal tinerii și are repercusiuni sociale și culturale.

„Tehnologiile digitale fac parte din viața de zi cu zi a tinerilo. Reprezintă o oportunitate extraordinară. Tocmai din acest motiv avem datoria să-i sprijinim în utilizarea din ce în ce mai conștientă a acestor instrumente. Trebuie să îi ajutăm să găsească un echilibru între timpul petrecut online și timpul dedicat relațiilor, sportului, culturii și experiențelor comune”, explică Letizia Perini, consilier pentru politici de tineret și unul dintre principalii promotori ai inițiativei.

O dezbatere amplă la nivel global

Dezbaterea pe această temă este amplă la nivel mondial. În ultimele zile, în Europa au fost adoptate diverse soluții. Prima țară care a adoptat o legislație strictă împotriva platformelor a fost Australia. Țara impune furnizorilor să verifice vârsta utilizatorilor. Măsura se aplică nu doar rețelelor sociale precum Instagram, TikTok sau Facebook, ci și mai multor tipuri de servicii online, potrivit sursei.

Urmând exemplul Australiei, Franța a devenit marți prima țară din Uniunea Europeană care a introdus o interdicție privind rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani. Aceasta va intra în vigoare încă din septembrie.

Proiectul, operațional după vară

Italia nu a introdus încă soluții similare cu cele adoptate în alte țări ale UE. Proiectul „Discover”, care va fi operațional după vară, își propune în schimb să acționeze în sensul prevenirii abuzului și utilizării necorespunzătoare a ecranelor și platformelor. Inițiativa promovează în același timp utilizarea conștientă a tehnologiei.

Centrul va primi tineri cu vârste cuprinse între 10 și 25 de ani. Serviciile oferite vor include programe de orientare, un birou de ascultare și activități de atelier. Ele se concentrează atât pe educația media, cât și pe îmbunătățirea interacțiunii sociale prin jocuri de societate, activități manuale și lucru în grup, mai arată sursa.