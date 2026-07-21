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Premieră în Franța: Țara devine prima din UE ce interzice accesul la rețelele de socializare pentru minori

Franța devine prima țară din UE ce interzice accesul minorilor la rețelele de socializare. Adoptarea legii vine pe fondul creșterii îngrijorărilor la nivel mondial cu privire la efectele nocive ale conținutului digital asupra copiilor.
Premieră în Franța: Țara devine prima din UE ce interzice accesul la rețelele de socializare pentru minori
Ioana Târziu
21 iul. 2026, 21:44, Știri externe
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Franța a devenit prima țară din Uniunea Europeană ce a interzis accesul minorilor la rețelele de socializare, potrivit AP.

Legislatorii francezi au adoptat marți proiectul de lege care interzice copiilor sub 15 ani utilizarea rețelelor de socializare.

Proiectul interzice și folosirea telefoanelor în licee

Ambele camere ale Parlamentului au votat în favoarea măsurii. Aceasta este o inițiativă emblematică a celui de-al doilea mandat al președintelui francez Emmanuel Macron. Proiectul de lege interzice, de asemenea, utilizarea telefoanelor mobile în licee.

Mai multe familii din Franța au dat în judecată TikTok pentru sinucideri în rândul adolescenților. Ele spun că sunt legate de conținut dăunător de pe platforme. Avocații copiilor și părinții au aplaudat votul, potrivit sursei.

Macron vrea ca legea să intre în vigoare în septembrie

Legislația este una dintre ultimele măsuri majore adoptate sub președinția lui Macron, înainte ca acesta să părăsească funcția anul viitor. Președintele francez dorește ca legea să intre în vigoare la începutul noului an școlar, în septembrie.

Cu toate acestea, este probabil să aibă loc o analiză pentru a stabili dacă proiectul de lege este conform cu Constituția franceză. Acest lucru ar putea întârzia implementarea sa.

Interdicția nu va acoperi enciclopediile online, directoarele educaționale sau științifice.

Ce arată datele privind utilizarea rețelelor sociale de către copii

Potrivit autorității franceze de supraveghere a sănătății, unul din doi adolescenți petrece între două și cinci ore pe zi pe un smartphone. Într-un raport publicat în decembrie, se arată că aproximativ 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani folosesc zilnic smartphone-uri pentru a accesa internetul. De asemenea, 58% dintre aceștia își folosesc dispozitivele pentru rețele sociale, mai arată sursa citată.

Raportul a evidențiat o serie de efecte nocive care decurg din utilizarea rețelelor sociale. Ele includ reducerea stimei de sine și expunerea crescută la conținut asociat cu comportamente riscante, cum ar fi autovătămarea, consumul de droguri și sinuciderea.

Și Marea Britanie a anunțat în această lună că își dorește restricții pentru adolescenți, privind accesul la rețelele de socializare. Restricțiile privesc interzicerea accesului pentru adolescenții de 16 și 17 ani pe platforme în timpul nopții.

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