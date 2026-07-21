Restricții pentru fumători în Spania: Țara interzice fumatul pe terase și plaje. Ce alte restricții se introduc

Spania a făcut, marți, un nou pas în strategia sa de reducere a consumului de tutun, relatează Euronews.

Proiectul de lege, actualizat pentru noile obiceiuri de consum

Consiliul de Miniștri a aprobat un proiect de lege care reformează reglementările în vigoare din 2005, pentru a le alinia la noile obiceiuri de consum. De asemenea, le adaptează la apariția unor produse precum țigările electronice, pliculețele cu nicotină și narghilelele.

Încă mai pot fi adăugate amendamente înainte de aprobarea sa finală. Proiectul reprezintă cea mai semnificativă actualizare a legislației anti-fumat din ultimul deceniu, potrivit sursei.

Care este obiectivul guvernului spaniol

Ministerul Sănătății din Spania a precizat că obiectivul Guvernului este „să crească numărul de zone fără fumători”. De asemenea, vrea „să consolideze protecția copiilor și adolescenților și să adapteze legislația la noile produse legate de tutun”.

Guvernul susține că noile reglementări urmăresc, de asemenea, să elimine „lacunele legale” lăsate în afara legislației actuale de răspândirea rapidă a noilor produse pe bază de nicotină.

Una dintre principalele modificări este extinderea zonelor în care fumatul ar fi interzis. Dacă legea va fi adoptată de parlament, va fi interzis consumul de tutun sau utilizarea țigărilor electronice în mai multe zone. Acestea includ „terasele barurilor, restaurantelor și altor unități de ospitalitate, pe plajele maritime și fluviale, în piscinele publice, în facilitățile sportive, în parcurile naționale, în vehiculele de serviciu. Excepție sunt cazurile în care sunt utilizate exclusiv în scop personal, precum și în locurile în care se desfășoară evenimente publice”.

În plus, vor fi create „zone de protecție” de 15 metri în jurul intrărilor în clădiri publice, spitale, școli, universități, biblioteci, muzee, facilități sportive, centre culturale și locuri de joacă pentru copii.

50.000 de decese anual în Spania din cauza fumatului

Fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese pe an numai în Spania, potrivit ministrului Sănătății, Mónica García.

Proiectul de lege introduce, pentru prima dată, o interdicție explicită privind consumul de produse din tutun de către persoanele sub 18 ani. Până acum, legislația interzicea doar vânzarea și furnizarea acestora. Ea nu prevedea în mod specific sancționarea minorilor pentru consumul de tutun.

„Conform Studiului privind consumul de droguri în învățământul secundar din Spania, prevalența fumătorilor zilnici în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani este de 4,3%, cea mai mică cifră din întreaga serie de date din 1994. Cu toate acestea, consumul de tutun în ultima lună în aceeași grupă de vârstă rămâne ridicat, cu o prevalență de 15,5%”, notează ministerul în comunicat.

Reforma plasează țigările electronice și alte produse legate de tutun sub același regim ca țigările convenționale. Ele vor fi interzise în toate locurile în care fumatul este interzis. Măsura se aplică dispozitivelor atât cu, cât și fără nicotină, precum și produselor pentru fumat din plante, narghilelelor și altor dispozitive care imită fumatul.

Interzicerea reclamelor la tutun în magazine

O altă noutate este restricționarea vânzării și furnizării acestor produse către magazinele specializate. Ele vor trebui să îndeplinească cerințele care vor fi stabilite ulterior de Ministerul Sănătății printr-un ordin ministerial. De asemenea, acestor magazine li se va interzice afișarea de reclame sau postere vizibile din exterior, mai arată sursa.

Proiectul înăsprește totodată restricțiile privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și a produselor conexe. Limitele se vor extinde la toate mijloacele de comunicare și platformele. Includ și automatele de vânzare, internetul și orice formă de promovare, fie ea „directă sau indirectă”.

Restricții și în mass-media

În mass-media audiovizuală din Spania, legea va împiedica prezentatorii, colaboratorii sau invitații să apară în timp ce fumează sau prezintă produse din tutun sau dispozitive conexe în „conținut media și audiovizual”. De asemenea, nu pot fi afișate mărci, logo-uri sau referințe comerciale asociate cu aceste produse.

Reforma actualizează, de asemenea, sistemul de sancțiuni. Acestea vor reflecta noile obligații introduse de lege. Infracțiunile pot fi pedepsite cu amenzi cuprinse între 200 și 600.000 de euro, în funcție de gravitatea lor.

Pentru minorii care încalcă interdicția de a consuma tutun sau produse conexe, amenzile pentru contravenții minore vor începe de la 200 de euro . Potrivit Ministerului Sănătății, aceste amenzi pot fi înlocuite cu muncă în folosul comunității, potrivit aceleiași surse.