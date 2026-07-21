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Cât câștigă un sudor în Spania. Țara are nevoie de cel puțin 20.000 de profesioniști pentru a acoperi cererea existentă

Lipsa sudorilor este pe deplin confirmată. Spania are nevoie de cel puțin 20.000 de profesioniști pentru a acoperi cererea existentă. Găsirea unui sudor calificat a devenit o adevărată provocare pentru industria spaniolă.
Cât câștigă un sudor în Spania. Țara are nevoie de cel puțin 20.000 de profesioniști pentru a acoperi cererea existentă
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
21 iul. 2026, 12:20, Social
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Realitatea este mult mai dură decât pare: atelierele, companiile din industria metalului și firmele de construcții avertizează de ani de zile că devine tot mai dificil să angajeze personal specializat. Iar nimic nu indică o schimbare pe termen scurt, notează pymesyautonomos.

Pensionarea a mii de profesioniști și lipsa schimbului de generații au generat un deficit care depășește deja 20.000 de sudori în Spania. Situația menține cererea la un nivel ridicat și împinge salariile în sus.

Un sudor poate câștiga între 1.800 și 2.500 de euro pe lună, însă cei care au omologări avansate pot depăși 5.000 de euro lunar.

De la a învăța singur la a-și conduce propriul atelier

„Nu am angajați”, a spus Sergio Bog, tâmplar metalic, fierar și sudor cu peste 30 de ani de experiență, într-un interviu acordat Sector Oficios Podcast. El este martor direct al realității din domeniu.

Își amintește că începuturile nu au fost ușoare. Deși voia să învețe cât mai repede, spune că „nu mă lăsau să sudez”. Deși a insistat să fie învățat, nimeni nu o făcea, așa că a ajuns să învețe singur, prin perseverență și multe ore de practică.

După cum explică, totul a început pur și simplu prin „a băga mașina în priză și a apăsa pe trăgaci”. Acest mod autodidact i-a permis să progreseze rapid, iar la doar 18 ani realiza deja porți de mari dimensiuni pentru clădiri.

CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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