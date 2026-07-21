Captură record de cocaină în Spania. Ancheta dezvăluie o rețea internațională de spălare de bani cu legături în SUA și Dubai

Potrivit documentelor de anchetă consultate de Bloomberg, autoritățile spaniole susțin că organizația criminală era coordonată de Ignacio Torán, considerat unul dintre liderii unei rețele implicate în traficul internațional de droguri.

În cadrul operațiunii, polițiștii au descoperit aproximativ 13 tone de cocaină ascunse într-un transport de banane provenit din America Latină, scrie Moneyweb.

Un polițist de rang înalt, printre principalii suspecți

Ancheta a scos la iveală și implicarea lui Óscar Sánchez, fost șef al unității de combatere a spălării banilor din cadrul Poliției Naționale spaniole. Procurorii susțin că acesta ar fi folosit poziția sa pentru a facilita activitățile organizației.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său, anchetatorii au descoperit aproximativ 20 de milioane de euro ascunși în pereții locuinței, potrivit presei spaniole. Avocatul lui Sánchez contestă însă legalitatea unei părți dintre probele administrate și susține că unele mesaje folosite în dosar ar fi fost obținute fără autorizațiile judiciare necesare.

Atât Ignacio Torán, cât și Óscar Sánchez au fost arestați preventiv în Spania. Până în prezent, niciunul dintre suspecții menționați în documentele anchetei nu a fost trimis în judecată.

Conexiuni cu investitori americani și un SPAC listat în SUA

Investigația îi menționează și pe Ketan Seth, investitor american din Newport Beach, California, și pe Francisco de Borbón, rudă îndepărtată a regelui Felipe al VI-lea al Spaniei.

Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost parteneri în cadrul companiei Alpha Trading, despre care se afirmă că ar fi administrat fonduri provenite din conturi offshore deschise la o bancă din Panama.

În 2025, Seth și De Borbón au fondat Blue Acquisition Corp., un SPAC orientat către investiții în centre de date și inteligență artificială. Compania a atras aproximativ 200 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială și ulterior a anunțat achiziția unui centru de date din Niagara Falls.

Blue Acquisition Corp. nu este acuzată de autoritățile spaniole și nu figurează ca suspect în dosar. Ketan Seth a demisionat din companie în luna iunie 2025, invocând motive familiale, iar Francisco de Borbón și-a încheiat colaborarea cu societatea în februarie.

Criptomonede, imobile de lux și companii offshore

Potrivit anchetei, organizația ar fi utilizat atât monede tradiționale, cât și criptomonede precum Bitcoin, Tether și VXL Dollar pentru transferul fondurilor. Anchetatorii estimează că, la momentul arestării, Ignacio Torán controla active în Bitcoin evaluate la cel puțin 10 milioane de euro.

Totodată, procurorii susțin că liderul grupării deținea prin intermediul unor companii mai multe proprietăți de lux în Dubai, inclusiv o vilă estimată la 10 milioane de euro în complexul rezidențial W Palm Jumeirah, precum și alte active imobiliare evaluate la aproximativ 11 milioane de euro.

În centrul mecanismului financiar investigat se află și ET Fintech Europe Ltd, companie înregistrată în Irlanda. Autoritățile spaniole susțin că aceasta ar fi fost controlată de organizația criminală, acuzație respinsă categoric de reprezentanții societății, care afirmă că firma avea ca obiect dezvoltarea unei platforme de digital banking și că a colaborat cu anchetatorii.

Documentele de anchetă mai indică existența unor entități financiare din São Tomé și Príncipe, prezentate drept bănci, dar care nu figurau în registrele autorității locale de supraveghere financiară. Aceste structuri ar fi fost utilizate pentru mascarea identității beneficiarilor reali ai tranzacțiilor.

Ancheta este în desfășurare, iar toate persoanele menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.