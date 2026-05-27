Cubanezi introduși ilegal în Spania. Europol a destructurat rețeaua care profita de migranții vulnerabili

Organizația criminală, care operează din Spania și Serbia, este implicată și în frauda cu documente și spălarea de bani, potrivit Europol.

Ancheta a dezvăluit că rețeaua criminală a exploatat regimul de călătorie fără vize dintre Cuba și Serbia, în vigoare până în aprilie 2023, pentru a organiza traficul de cetățeni cubanezi în Europa. Rețeaua oferea un „pachet de călătorie” care includea bilete de avion, scrisori de invitație, asigurare medicală și rezervări la hotel pentru a simula o călătorie legitimă. Cetățenii cubanezi călătoreau cu avionul de la Havana la Belgrad, de obicei tranzitând prin Frankfurt. La sosirea în Serbia, erau primiți de membri ai organizației criminale cu sediul în țară.

Modus operandi

Din Serbia, migranții ilegali erau transportați pe uscat prin Macedonia de Nord și Grecia, înainte de a continua prin mai multe țări ale UE spre Spania. Rețeaua îi găzduia în principal în provincia Málaga, unde erau instruiți cu privire la modul de regularizare a statutului lor și de solicitare a protecției internaționale.

Ancheta a stabilit că, înainte de a solicita azil, migranții ilegali erau instruiți să își raporteze pașapoartele ca fiind pierdute pentru a distruge urmele de pe ruta utilizată pentru a intra în Europa. Prin obținerea de noi pașapoarte fără ștampile de intrare sârbești, aceștia puteau pretinde în mod fals sosirea recentă în Spania în timpul procedurilor de azil.

În 2023, Europol a sprijinit o anchetă care a dus la 62 de arestări împotriva unei rețele de trafic de migranți care utiliza aceeași rută și același modus operandi.

Operațiunea de acum a dus la opt arestări, inclusiv doi presupuși lideri ai rețelei criminale; 4 percheziții domiciliare și o inspecție la un hotel din provincia Málaga; 28 de conturi bancare și produse financiare blocate și confiscate. Printre confiscări se numără: carduri bancare, două imitații de arme de foc, aproximativ 10.000 EUR în numerar, dispozitive electronice și diverse documente relevante pentru anchetă.

Migranți abandonați în condiții vulnerabile

Autoritățile au descoperit că rețeaua criminală a profitat de situația vulnerabilă a migranților ilegali pe tot parcursul călătoriei. În unele cazuri, aceștia au fost abandonați în Macedonia de Nord fără hrană, mijloace de comunicare sau condiții de igienă de bază. Minorii au fost lăsați în grija altor migranți.

Filiala sârbă a rețelei opera unități de cazare supraaglomerate, lipsite de standarde minime de viață, unde se presupune că i-a amenințat pe migranții traficați pentru a se asigura că aceștia respectă regulile.

Anchetatorii au legat rețeaua criminală de aproape 30 de operațiuni de introducere ilegală de migranți desfășurate din 2021. Se crede că cel puțin 40 de cetățeni cubanezi au fost introduși ilegal în Spania prin acest modus operandi.

O rețea extinsă de transfer de bani a fost descoperită

Organizația criminală a perceput migranților sume de aproximativ 3.000 EUR pentru călătoria din Cuba în Spania. Plățile au fost canalizate prin conturi bancare spaniole și străine, companii internaționale de transfer de bani, aplicații de plată și criptomonede pentru a împiedica urmărirea financiară. Investigațiile financiare au identificat peste 2.200 de transferuri de bani legate de suspecți cu sediul în Spania.

Europol a sprijinit operațiunea prin facilitarea schimbului de informații și furnizarea de coordonare operațională și sprijin analitic. Pentru a îmbunătăți schimbul de informații în timp real și analiza în timpul zilei de acțiune, un expert Europol a fost detașat în Spania pentru a efectua verificări încrucișate ale datelor operaționale cu bazele de date ale Europol și pentru a genera noi piste pentru anchetatori în timp real.