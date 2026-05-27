Percheziții la sediul Partidului Socialist din Spania, condus de premierul Pedro Sánchez

Poliția anticorupție din Spania a percheziționat miercuri sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez, din Madrid, într-o anchetă privind o posibilă finanțare ilegală a formațiunii aflate la guvernare, scrie Politico.

Agenți ai Unității Centrale Operative, structura de elită a Gărzii Civile, au mers la sediul partidului pentru a ridica probe în dosar.

Percheziția de miercuri dimineață are loc la doar o săptămână după ce fostul premier José Luis Rodríguez Zapatero, un aliat important al lui Sánchez și fost lider socialist, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani, trafic de influență și alte infracțiuni legate de salvarea companiei aeriene Plus Ultra, în 2021.

Presiune tot mai mare asupra lui Sánchez

Guvernul minoritar condus de Sánchez este deja sub presiune după cazul lui Zapatero. Partidele regionaliste care au susținut formarea guvernului de stânga în 2023 și au ajutat executivul să treacă legi prin parlament sunt tot mai reticente să fie asociate cu premierul și cu Partidul Socialist.

Aitor Esteban, liderul Partidului Naționalist Basc, a declarat duminică faptul că Sánchez ar trebui să convoace alegeri anticipate înainte de finalul anului. El a spus că va fi „foarte dificil” ca premierul să rămână la putere până la sfârșitul actualei legislaturi, în august 2027.

„Ar fi iresponsabil să continuăm după 2026 fără direcție, fără buget, fără o majoritate stabilă și cu o agendă scăpată de sub control și plină de dosare în instanță”, a declarat Aitor Esteban.

Un alt aliat important al lui Sánchez, Gabriel Rufián, de la Stânga Republicană din Catalonia, a declarat luni că linia roșie pentru partidul său ar fi apariția unor dovezi privind o corupție extinsă sub forma finanțării ilegale a partidului.

Rufián a amintit că formațiunea sa a susținut, în 2018, moțiunea de cenzură care l-a înlăturat de la putere pe premierul Mariano Rajoy, după un scandal de corupție în care a fost implicat Partidul Popular.

„Am cere alegeri dacă ar exista un caz similar în cazul socialiștilor”, a spus el. „Este lucrul logic de făcut”.