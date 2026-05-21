Revenire surpriză în Franța. Cel mai nepopular președinte pregătește o nouă candidatură la prezidențiale

Deși sondajele nu îl plasează printre favoriți, contextul politic tensionat din Franța și fragmentarea scenei politice ar putea transforma revenirea lui François Hollande într-o surpriză electorală, scrie Politico.

După ce și-a încheiat mandatul prezidențial în 2017 cu un nivel extrem de scăzut al popularității, François Hollande încearcă acum să capitalizeze instabilitatea politică din Franța. Fostul lider socialist a revenit în Parlament în 2024, iar în ultimele luni a transmis tot mai multe semnale privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2027.

Într-un interviu acordat revistei Marianne, Hollande a declarat că „se pregătește” pentru scrutinul prezidențial, subliniind că miza viitoarelor alegeri nu este importantă doar pentru Franța, ci și pentru viitorul Europei. Declarațiile sale vin într-un moment în care extrema dreaptă, reprezentată de partidul Adunarea Națională, conduce în majoritatea sondajelor de opinie.

Ce spun sondajele despre revenirea lui François Hollande

În prezent, sondajele nu îl favorizează pe François Hollande. Două cercetări sociologice recente îl plasează sub pragul de 10% din intențiile de vot, insuficient pentru calificarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța.

Totuși, analiștii politici consideră că fostul președinte ar putea profita de diviziunile majore din Partidul Socialist și de fragmentarea electoratului de centru-dreapta. În lipsa unui candidat puternic și consensual în zona moderată, Hollande speră să fie perceput drept o variantă stabilă și experimentată pentru alegătorii francezi.

André Vallini, fost secretar de stat în guvernul Hollande, susține că experiența acestuia în gestionarea crizelor, inclusiv a atentatelor teroriste din 2015, reprezintă un avantaj major într-o perioadă marcată de tensiuni internaționale și incertitudine politică.

François Hollande se confruntă cu lipsa susținerii în Partidul Socialist

Chiar dacă încearcă să revină în centrul scenei politice, François Hollande nu beneficiază de un sprijin puternic în interiorul Partidului Socialist. Mai mulți membri influenți ai formațiunii consideră că o revenire a fostului președinte este dificilă și că electoratul de stânga nu privește cu nostalgie perioada mandatului său.

În plus, scena politică franceză este puternic fragmentată, iar competiția pentru Palatul Élysée se anunță extrem de dură. Cu toate acestea, contextul actual ar putea favoriza apariția unui candidat moderat capabil să atragă voturi atât din zona social-democrată, cât și din centrul politic.

Revenirea lui François Hollande rămâne, pentru moment, o ipoteză cu șanse reduse, însă evoluția rapidă a politicii franceze poate schimba radical calculele electorale până în 2027.