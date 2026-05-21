Arabia Saudită își lansează noua companie aeriană și vrea să rivalizeze cu Emirates și Qatar Airways

Riyadh Air, noua companie aeriană premium a Arabiei Saudite, va începe oficial zborurile comerciale în luna iulie, iar biletele pentru cursele dintre Londra și Riad sunt deja disponibile, transmite Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
21 mai 2026, 09:06, Economic
Lansarea este considerată unul dintre cele mai ambițioase proiecte de aviație din ultimii ani și face parte din strategia prin care Arabia Saudită încearcă să transforme Riadul într-un nou hub global pentru transport și turism, rivalizând direct cu Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways. Potrivit Euronews, Riyadh Air își propune să opereze zboruri către peste 100 de destinații până în 2030.

Arabia Saudită intră agresiv în lupta pentru transportul global

Noua companie aeriană a fost anunțată încă din 2023, însă până acum a operat doar zboruri limitate între Riad și aeroportul London Heathrow Airport pentru angajați și grupuri selectate, în încercarea de a testa serviciile și experiența premium oferită pasagerilor. Compania spune că obiectivul este construirea unei experiențe „smooth, reliable and world-class premium”. Pe lângă Londra, Riyadh Air pregătește și rute către Manchester, Madrid, Jeddah, Cairo și Dubai.

Arabia Saudită investește masiv în turism și imagine internațională

Lansarea Riyadh Air face parte din planul uriaș Vision 2030, prin care Arabia Saudită încearcă să reducă dependența economiei de petrol și să atragă milioane de turiști străini. În ultimii ani, regatul a investit sute de miliarde de dolari în proiecte turistice, infrastructură, sport și divertisment, încercând să își schimbe imaginea internațională. Țara promovează tot mai agresiv atracții precum districtul istoric At-Turaif, situl arheologic Hegra și stațiunile de lux de la Marea Roșie.

Interior avion Riyadh Air, noua companie aeriană premium a Arabiei Saudite. Sursa foto: X

Compania a semnat deja acorduri de colaborare cu mari operatori internaționali precum Air France, KLM, Virgin Atlantic și Singapore Airlines. Prin aceste parteneriate, pasagerii vor putea acumula mile și conecta zboruri către numeroase alte destinații globale.

Lansarea vine într-un context regional tensionat

Startul oficial al companiei are loc într-o perioadă sensibilă pentru Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a fost afectată indirect de conflictul dintre Iran și alianța SUA-Israel, iar în ultimele luni autoritățile saudite au interceptat mai multe rachete și drone venite din regiune. Ministerele de Externe din Regatul Unit și Franța recomandă în continuare evitarea călătoriilor neesențiale în anumite regiuni saudite apropiate de granița cu Yemenul. Cu toate acestea, Arabia Saudită continuă să accelereze investițiile în aviație și turism, mizând pe transformarea Riadului într-unul dintre cele mai importante centre globale de tranzit pentru călătorii dintre Europa, Asia și Africa.

