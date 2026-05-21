Compania X a fost amendată de un judecător din Australia pentru încălcarea normelor privind protecția copiilor în online

Un judecător australian a amendat compania X Corp, deținută de miliardarul Elon Musk, pentru că nu a furnizat, în 2023, informații unui organism de supraveghere a siguranței online privind modul în care a abordat problema conținutului legat de exploatarea sexuală a copiilor, informează Associated Press.

Bătălia juridică a durat trei ani, iar amenda pe care compania trebuie să o plătească este de 650.000 de dolari australieni. De asemenea, compania X trebuie să achite și 100.000 de dolari australieni din cheltuielile de judecată în termen de 45 de zile.

Potrivit BBC, autoritatea de reglementare a internetului din Australia, eSafety, a dat amenda prima dată în 2023, după ce compania X nu a răspuns în mod adecvat la o solicitare de a transmite informații cu privire la modul în care combătea exploatarea copiilor online.

Compania X și-a recunoscut vina

Totuși, între timp, compania și-a recunoscut vina, însă a subliniat că acestea au avut loc într-o perioadă marcată de schimbări organizaționale semnificative ca urmare a fuziunii.

În aceste condiții, judecătorul care a avut cazul în atenție a considerat că amenda trebuie să fie apropiată de valoarea maximă prevăzută de lege, respectiv 687.500 de dolari australieni.

„O amendă apropiată de maxim este adecvată în cazul pârâtului, care este o societate importantă, astfel încât să funcționeze ca un adevărat factor de descurajare și să nu fie pur și simplu un cost al desfășurării activității”, a afirmat acesta în motivarea sa scrisă, potrivit The Guardian.

Anul trecut, instanța a confirmat o hotărâre anterioară potrivit căreia X era obligată să răspundă la notificarea privind transparența.