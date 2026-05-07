Antitrustul italian a descoperit „cartelul chipsurilor”. Trei mari producători, amendați cu peste 23 de milioane de euro

Autoritatea italiană pentru concurență și piață a anunțat amenzi totale de 23,2 milioane de euro pentru companiile Amica Chips, Pata și Preziosi Food, într-un dosar care vizează practici de tip cartel pe piața snacksurilor sărate. Amica Chips a primit o amendă de 8,2 milioane de euro, în timp ce Pata și Preziosi Food au fost sancționate cu câte 7,5 milioane de euro fiecare, mai scrie Il Post.

Cum funcționa înțelegerea dintre companii

Ancheta a început în septembrie 2024, după o sesizare anonimă transmisă prin platforma de whistleblowing a autorității italiene. Investigatorii au descoperit că firmele și-au coordonat ofertele pentru contractele cu marile lanțuri de magazine, astfel încât să nu își facă concurență reciprocă. În centrul schemei s-au aflat produsele „private label”, adică snacksuri produse de companii pentru supermarketuri, dar vândute sub marca magazinului. Primul acord identificat datează din 2016 și a implicat Amica Chips și Pata. Potrivit autorităților, Pata ar fi prezentat oferte intenționat mai slabe către Lidl, pentru ca rivalul său să câștige anumite contracte. În 2019, și Preziosi Food a intrat în schemă. Companiile și-ar fi împărțit inclusiv depozitele Lidl din Italia: Amica Chips urma să aprovizioneze nordul și centrul țării, iar Preziosi Food sudul.

Oferte „de formă” și concurență simulată

În anii următori, acordurile s-ar fi extins și la alte lanțuri de supermarketuri și magazine discount.

Potrivit Antitrustului italian, firmele foloseau mai multe metode pentru a păstra echilibrul stabilit între ele. În unele cazuri, una dintre companii nu depunea ofertă la licitații sau trimitea propuneri mai puțin avantajoase, pentru a permite celeilalte să câștige contractul. Astfel de practici sunt cunoscute drept „oferte de complezență” și sunt considerate ilegale deoarece creează impresia unei concurențe reale. În alte situații, companiile refuzau comenzile invocând lipsa capacității de producție, pentru a lăsa loc firmei care trebuia să obțină contractul conform înțelegerii.

Companiile au recunoscut implicarea

Autoritatea italiană a acuzat cele trei firme că au încălcat regulile europene privind concurența, care interzic acordurile între companii menite să distorsioneze piața. Procesul s-a încheiat printr-o înțelegere între companii și autorități, evitându-se astfel un litigiu în instanță. În schimb, firmele și-au recunoscut responsabilitatea și au acceptat plata amenzilor. Sumele finale au fost reduse față de nivelul inițial deoarece firmele au colaborat cu anchetatorii și au furnizat informații considerate utile în investigarea cazului. Potrivit documentelor autorității, amenda aplicată companiei Pata a fost redusă de la 18,8 milioane la 7,5 milioane de euro. Pentru Amica Chips, sancțiunea a scăzut de la 13,7 milioane la 8,2 milioane de euro, iar pentru Preziosi Food de la 8,3 milioane la 7,5 milioane de euro.