Marile companii petroliere ar putea câștiga 24.000 de milioane de euro din scumpirea petrolului

Organizația cere Uniunii Europene să reintroducă taxa temporară pe profiturile excepționale, aplicată în timpul crizei energetice anterioare, notează EFE.

„Companiile petroliere au toate motivele să mențină Europa dependentă de combustibilii fosili, pentru că ele sunt cele care profită de creșterea prețurilor”, a declarat, într-un comunicat, Daniel Quiggin, consilier în cadrul T&E.

Au câștigat deja 1.300 de milioane de euro

Organizația subliniază că marile companii petroliere au obținut deja 1.300 de milioane de euro profituri suplimentare de la începutul conflictului, în urmă cu o lună. Estimările arată că, dacă prețurile actuale se mențin, câștigurile totale ar putea ajunge la 24.000 de milioane de euro.

La data de 23 martie, prețul mediu la pompă în Uniunea Europeană era de 2,06 euro pe litru pentru motorină și 1,89 euro pe litru pentru benzină. Aceste valori reprezintă creșteri de 0,49 euro, respectiv 0,27 euro.

„Umplerea unui rezervor de 55 de litri de motorină costă acum cu aproape 27 de euro mai mult decât înainte de începerea conflictului, iar în cazul unui automobil pe benzină, costul este mai mare cu aproximativ 15 euro”, a transmis organizația.

Se cere o taxă pe profiturile excepționale

„Uniunea Europeană ar trebui să reintroducă taxa pe profiturile excepționale și să investească sumele colectate în electrificare și energii regenerabile, care pot rupe definitiv acest cerc”, a mai declarat Quiggin.

În 2022, Uniunea Europeană a introdus o taxă de 33% asupra profiturilor din combustibili fosili care depășeau cu peste 20% media perioadei 2018-2021. Potrivit T&E, această măsură a generat aproximativ 28.000 de milioane de euro în perioada 2022-2023.

„Mecanismul există și ar trebui folosit din nou”, a subliniat organizația.

Totuși, T&E avertizează că eficiența unei astfel de taxe ar putea fi limitată, deoarece aproximativ 20% din motorina consumată în Europa este importată, ceea ce înseamnă că o parte din aceste profituri sunt realizate în afara Uniunii Europene.

Organizația a publicat mai multe estimări privind costurile conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit acestora, șoferii europeni plătesc zilnic cu aproximativ 150 de milioane de euro mai mult pentru combustibil, iar sectorul transportului maritim suportă costuri suplimentare de aproximativ 340 de milioane de euro pe zi din cauza scumpirii petrolului.