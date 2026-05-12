Statele Unite iau măsuri pentru a elibera mai multe stocuri de petrol în cadrul acordului cu AIE

Departamentul Energiei al SUA a transmis că a început transferul a 53,3 milioane de barili din rezerva strategică de petrol, după ce a atribuit contracte către nouă companii în cadrul programului său de schimb de urgență, potrivit Al Jazeera.

Trafigura Trading LLC, o companie de tranzacționare a mărfurilor cu sediul în Texas, a primit cea mai mare cantitate, de aproape 13 milioane de barili, iar Marathon Petroleum Corporation și ExxonMobil urmează să primească 12,4 milioane de barili, respectiv 11,4 milioane de barili.

Macquarie Commodities Trading US, Atlantic Trading & Marketing, BP Products North America, Energy Transfer Crude Marketing, Mercuria Energy America și Phillips 66 vor primi între 1,05 milioane și 6,55 milioane de barili fiecare, potrivit Departamentului Energiei.

În cadrul schemei de schimb a departamentului, firmele participante sunt obligate să refacă stocul cu barili noi la o dată ulterioară.

Petrolul, „rapid introdus pe piață”

„Aceste acțiuni continuă să introducă rapid petrolul pe piață, să răspundă nevoilor de aprovizionare pe termen scurt și să asigure că Rezerva strategică de petrol rămâne puternică prin returnarea barililor premium”, a declarat Kyle Haustveit, șeful Biroului pentru hidrocarburi și energie geotermală al departamentului.

Transferul are loc după ce administrația lui Donald Trump a convenit în martie să elibereze 172 de milioane de barili de țiței, ca parte a coordonării de către AIE a celei mai mari descărcări de stocuri globale din istorie.

Prețurile petrolului au crescut brusc de când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, blocada de represalii a Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz paralizând una dintre cele mai importante rute comerciale din lume.

Traficul maritim în strâmtoare s-a oprit în urma amenințărilor iraniene la adresa navelor comerciale, perturbând aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol.

Prețurile petrolului au continuat să crească ușor luni, după ce Trump a respins cea mai recentă propunere de pace a Iranului și a avertizat că încetarea focului dintre părți se află „în stare critică”, diminuând speranțele pentru o rezolvare rapidă a conflictului.

Confruntat cu nemulțumirea în creștere a opiniei publice față de creșterea prețurilor la combustibili, Trump a promis luni că va renunța la taxa federală de 18,4 cenți pe galon aplicată benzinei, deși impozitarea este de competența Congresului SUA.

Contractele futures pentru țițeiul Brent, referința internațională, au crescut cu aproximativ 1% în Asia marți dimineață, depășind 105 dolari pe baril.