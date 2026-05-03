Prima pagină » Economic » OPEC+ majorează producția de petrol, în contextul tensiunilor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz

OPEC+ majorează producția de petrol, în contextul tensiunilor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz

Șapte țări din alianța extinsă OPEC+ au decis duminică o creștere a producției de petrol, începând din luna iunie, în cadrul unui acord privind „stabilitatea pieței”, în contextul tensiunilor majore generate de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran.
OPEC+ majorează producția de petrol, în contextul tensiunilor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz
Sursa: Hepta
Petre Apostol
03 mai 2026, 21:15, Economic

Șapte țări din alianța extinsă OPEC+ (Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Kazahstan, Algeria și Oman) au decis, în urma unei reuniuni virtuale, desfășurată duminică, să implementeze o creștere a producției de 188.000 de barili pe zi, începând din iunie 2026.

„În angajamentul lor colectiv de a sprijini stabilitatea pieței petrolului, cele șapte țări participante au decis să implementeze o ajustare a producției de 188 de mii de barili pe zi”, se arată în comunicat.

Statele au precizat că aceste reduceri pot fi restabilite parțial sau integral, „în funcție de condițiile de piață” și într-un mod gradual.

„Țările vor continua să monitorizeze îndeaproape condițiile pieței și reafirmă importanța adoptării unei abordări prudente și a menținerii flexibilității totale pentru a crește, suspenda sau inversa ajustările voluntare”, precizează documentul.

Decizia are în mare parte un caracter simbolic, în condițiile în care Iran blochează Strâmtoarea Ormuz, zonă prin care trece aproximativ o cincime din comerțul global de petrol și gaze naturale. Situația a redus semnificativ exporturile din regiunea Golfului și a scos de pe piață milioane de barili pe zi.

Textul mai notează și modificări în cadrul alianței energetice, după retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC, ceea ce a generat o reconfigurare a grupului care produce aproximativ 40% din petrolul mondial.

Statele participante au subliniat și că măsura va permite accelerarea compensării volumelor de producție excedentare.

De asemenea, cele șapte țări au confirmat intenția de a compensa integral orice volum supraprodus din ianuarie 2024.

Țările participante au anunțat și că vor organiza reuniuni lunare „pentru a analiza condițiile pieței, conformitatea și compensările”, următoarea întâlnire fiind programată pentru 7 iunie.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor