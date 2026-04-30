Țara care profită din plin de prețul petrolului. Guyana surprinde piețele globale

Economia țării sud-americane, cu o populație de sub un milion de locuitori, traversează una dintre cele mai spectaculoase transformări economice la nivel global, datorită industriei petroliere offshore, conform presei elene.

Din 2019, anul în care a început exploatarea comercială a zăcămintelor maritime, Guyana a devenit una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. Descoperirile masive de petrol din largul coastelor au atras investiții internaționale și au schimbat complet structura economică a țării. În prezent, veniturile generate de petrol cresc accelerat pe fondul prețurilor ridicate ale barilului, alimentate de incertitudinile geopolitice globale.

Potrivit estimărilor recente, Guyana înregistrează venituri de aproximativ 623 de milioane de dolari săptămânal din sectorul petrolier. Principalul motor economic este blocul petrolier Stabroek, operat de ExxonMobil, unul dintre cele mai mari proiecte offshore descoperite în ultimii ani.

Datele din industrie arată că producția offshore a Guyanei se apropie de pragul de un milion de barili pe zi, cu o medie de peste 900.000 barili zilnic în prima parte a anului 2026.

Rezervele din blocul Stabroek sunt estimate la peste 11 miliarde de barili echivalent petrol, ceea ce plasează Guyana printre cele mai promițătoare piețe energetice emergente.

Creșterea prețurilor petrolului, influențată de tensiunile internaționale și de riscurile logistice din Orientul Mijlociu, oferă Guyanei un avantaj competitiv major. Cererea ridicată din Europa și dorința statelor occidentale de diversificare energetică contribuie la consolidarea exporturilor petroliere.

Boomul petrolului în Guyana accelerează investițiile și dezvoltarea economică

Guvernul din Guyana încearcă să valorifice această perioadă favorabilă prin investiții în infrastructură, transport și proiecte energetice. Drumurile, podurile și extinderea serviciilor publice sunt priorități finanțate din fondurile provenite din petrol.

În paralel, companiile energetice accelerează dezvoltarea noilor platforme plutitoare de producție și stocare (FPSO), pentru a crește capacitatea de extracție. Proiectele aflate în construcție ar putea ridica producția totală la peste 1,1 milioane barili pe zi până la finalul anului 2026.

Economia Guyanei continuă să fie susținută masiv de sectorul energetic, iar prognozele indică o creștere economică de peste 16% în 2026.

În ciuda succesului financiar, experții avertizează asupra riscurilor generate de dependența excesivă de petrol. Economia Guyanei devine tot mai vulnerabilă la fluctuațiile pieței energetice, iar creșterea accelerată a veniturilor poate produce dezechilibre.

Inflația, creșterea prețurilor la locuințe și presiunea asupra forței de muncă reprezintă provocări reale pentru autorități. Fenomenul cunoscut drept „blestemul resurselor” (n.r. situația în care țările bogate în resurse naturale dezvoltă probleme economice și sociale) începe să fie invocat în analiza dezvoltării Guyanei.

În timp ce veniturile cresc exponențial, guvernul trebuie să găsească echilibrul între investiții și sustenabilitate economică. Viitorul țării depinde de modul în care va administra această bogăție petrolieră.