Emiratele Arabe Unite au decis să părăsească OPEC și OPEC+. Prețul țițeiului a scăzut brusc

Emiratele Arabe Unite au decis să părăsească OPEC și OPEC+ începând cu 1 mai. Decizia vine la momentul potrivit și nu va avea un impact semnificativ asupra pieței, a declarat ministrul energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Al Mazrouei. Țara era membră din 1967.

Suhail al-Mazrouei a declarat că lumea va avea nevoie de mai multă energie în viitor. Părăsirea OPEC va permite cooperarea cu partenerii și investitorii pentru a satisface nevoile pieței globale a petrolului, a explicat el.

Întrebat dacă Arabia Saudită a fost consultată în luarea deciziei de a părăsi OPEC, Suhail al-Mazrouei a declarat că Emiratele Arabe Unite nu au consultat pe nimeni direct, relatează Reuters. Potrivit TASS, care citează o sursă, consecințele retragerii Emiratelor Arabe Unite din OPEC vor fi discutate la o reuniune a țărilor membre OPEC în iunie.

Ca efect, prețul contractelor futures pentru țițeiul Brent din iunie de la bursa ICE din Londra a scăzut cu 1,91% într-un minut, la 110 dolari pe baril. Acest lucru s-a întâmplat imediat după ce Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor părăsi OPEC și OPEC+ începând cu 1 mai.