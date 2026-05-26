Israel caută lider pentru Gaza. Cu cine s-a întâlnit în secret șeful Shin Bet în Abu Dhabi

Șeful Shin Bet, David Zini, care a vizitat recent Emiratele Arabe Unite, s-a întâlnit cu fosta figură importantă a Fatah, Mohammad Dahlan, potrivit unui raport Kan care citează surse israeliene și regionale, publicat marți inclusiv de i24.

Astfel de întâlniri, care pot fi sensibile din punct de vedere politic, sunt aduse în atenția prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a relatat postul public de televiziune israelian. Shin Bet a refuzat să comenteze, spunând doar că întâlnirea „nu se referă la programul șefului de serviciu secret”.

Dahlan, potențial succesor

Dahlan, un fost lider Fatah, a condus anterior Serviciul de Securitate Preventivă din Gaza și a petrecut ani în exil în Abu Dhabi, unde este consilier al președintelui Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed.

De asemenea, el a fost identificat ca un potențial succesor al președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas.

În iulie 2024, Wall Street Journal a relatat că oficiali americani, israelieni și arabi au ajuns la concluzia că Dahlan este principalul candidat pentru preluarea controlului asupra fâșiei Gaza a doua zi după război.

Dahlan s-a distanțat public de un astfel de rol. „Mi-am exprimat în repetate rânduri refuzul de a accepta orice funcție de securitate, ministerială sau executivă”, a declarat el pentru Sky News Arabic , solicitând în schimb „un plan de lucru internațional realist și implementabil, care să ducă la înființarea unui stat palestinian cu Ierusalimul drept capitală”.

Întâlnirea presupusă nu este primul contact dintre Dahlan și personalități israeliene de rang înalt. Kan a relatat anterior că fostul prim-ministru Ehud Olmert s-a întâlnit cu Dahlan la Abu Dhabi în februarie.

Întâlnirea cu Zini are loc în contextul înăspririi legăturilor de securitate dintre Israel și Emiratele Arabe Unite. La începutul acestei luni, rapoartele au relatat că Zini a efectuat o vizită preliminară în Emirate după încetarea focului și pe fondul tensiunilor cu Iranul.

Wall Street Journal a relatat luna aceasta că șeful Mossad-ului, David Barnea, a vizitat, de asemenea, Emiratele Arabe Unite de cel puțin două ori în timpul războiului de 40 de zile cu Iranul pentru coordonarea securității, surse arabe afirmând că vizitele au avut loc în martie și aprilie.