Prima pagină » Știri externe » Război în Orientul Mijlociu, ziua 27 | Un atac aerian israelian l-a ucis pe comandantul marinei, susține Ministrul israelian al Apărării

Războiul din Golf continuă în cea de-a 27-a zi de conflict. Peste noapte, în orașul Isfahan din Iran au fost auzite din nou explozii, în timp ce în Kuweit care ar avea legături cu gruparea iraniană Hezbollah au fost arestate cu suspiciunea de ucidere a unor lideri din țară. Dis-de-dimineață, Iranul a bombardat Emiratele Arabe Unite, iar autoritățile emirateze au transmis avertismente pentru populație.
26 mart. 2026, 12:26, Știri externe

Comandantul marinei IRGC a fost ucis

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, susține că un atac aerian israelian l-a ucis pe comandantul marinei IRGC, Alireza Tangsiri, scrie Al Jazeera.

Atacuri ale Iranului în Israel, dar și Cisiordania. Două persoane, rănite, iar mai multe case, avariate

Joi, alarmele antiaeriene au răsunat în zona centrală a Israelului, Ierusalim, dar și partea ocupată a Cisiordaniei, în urma atacurilor cu rachete ale Teheranului. Armata israeliană a transmis că sistemele de apărare aeriană au reacționat la atacuri.

În două comunicate separate, la un interval de aproximativ 20 de minute, armata a afirmat că a „identificat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel”.

„Sistemele de apărare sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințarea”, potrivit comunicatelor citate de France24. 

Doi oameni, uciși în Abu Dhabi, în urma interceptării unei rachete

Doi oameni au murit în Abu Dhabi, în urma interceptării unei rachete, potrivit biroului de presă al autorităților din Capitală.

După interceptare, resturile rachetei au căzut pe strada Sweihan. Alți trei cetățeni au fost răniți, iar mai multe mașini au fost avariate de resturile căzute, potrivit Gulf News. 

Emiratele Arabe Unite răspund la noile amenințări cu rachete și drone din partea Iranului

Cetățenii din Emiratele Arabe Unite au fost îndemnați să rămână în locuri sigure, dar și să urmeze avertismentele, dar și informațiile transmise prin canalele guvernamentale, informează Gulf News.

Ministerul Apărării din țară a confirmat că a precizat că a interceptat rachetele și dronele lansate de Iran în dimineața zilei de joi.

„Emiratele Arabe Unite răspund la rachetele și dronele care vin din Iran. Ministerul Apărării afirmă că sunetul auzit este rezultatul interceptării dronelor și rachetelor. Publicul este rugat să respecte instrucțiunile de siguranță și securitate oferite, a informat, joi, dimineață (n.r. – ora Dubaiului), Ministerul Apărării din țară, într-o postare publicată pe X.

Ulterior, locuitorii au primit o altă alertă mobilă care confirma că situația este stabilă.

Cum încearcă Pakistanul să medieze între Iran și SUA în războiul din Orientul Mijlociu

Pakistanul a devenit unul dintre actorii diplomatici implicați în încercările de mediere între Iran și Statele Unite, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile de la Islamabad încearcă să faciliteze dialogul dintre cele două părți, profitând de faptul că se numără printre puținele state care mențin relații atât cu Teheranul, cât și cu Washingtonul, transmite Il Post.

Pakistanul, alături de Turcia, s-a implicat activ în eforturile diplomatice menite să reducă tensiunile dintre Iran și Statele Unite.

Șase persoane au fost arestate în cadrul unui complot pentru uciderea unor lideri din Kuweit

Ministerul de Interne din Kuweit afirmă că cele șase persoane ar fi avut legături cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran, și au fost arestate pentru că plănuiau asasinarea unor lideri din statul din Golf.

Explozii puternice raportate în jurul orașului Isfahan din Iran

Activiștii din Iran au raportat atacuri intense joi dimineață în jurul orașului Isfahan, situat la aproximativ 330 de kilometri sud de capitala Iranului, Teheran.

Ziarul pro-reformă Ham Mihan a relatat online despre exploziile din zonă, relatează AP.

Isfahan găzduiește o importantă bază aeriană iraniană și alte situri militare, precum și unul dintre siturile nucleare bombardate de Statele Unite în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie.

Agenția de știri semioficială Fars, apropiată de Garda Revoluționară paramilitară, a descris atacurile ca vizând „două zone rezidențiale”, fără a oferi detalii. Anterior, armata israeliană a declarat că a finalizat „un val de atacuri la scară largă” în tot Iranul, inclusiv în Isfahan.

