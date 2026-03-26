Comisia își intensifică răspunsul umanitar în Liban pentru a răspunde nevoilor urgente

Comisara pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat: „Situația din Liban se înrăutățește pe zi ce trece, afectând milioane de persoane aflate deja în mare dificultate. Prin intermediul podurilor aeriene umanitare ale UE, ne intensificăm eforturile pentru a ajunge rapid la persoanele cele mai vulnerabile. UE va continua să ofere ajutor vital, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri. Stăm cu fermitate alături de poporul libanez în această perioadă dificilă. Acest război trebuie să înceteze”.

Pentru a livra materialele, Comisia a coordonat trei zboruri în cadrul podului aerian umanitar al UE, transportând articole medicale, de igienă și alimentare din stocurile proprii ale UE, precum și mai mulți parteneri ai UE, printre care agenții ale ONU (UNFPA, OMS, UNICEF), Comitetul Internațional al Crucii Roșii, International Health Partners și Medici fără Frontiere. În plus, zborurile au livrat donații din Belgia, Germania, Irlanda și Italia, inclusiv peste 13.000 de pături. Aceste donații au avut loc în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE, pe care Libanul l-a activat, astfel cum poate face orice țară din întreaga lume în perioade de criză.

Acest sprijin face parte din ajutorul umanitar în valoare de 100 de milioane de euro anunțat la începutul acestei luni și se adaugă unei livrări recente de peste 75 de tone de materiale esențiale.

Cele mai recente evoluții au forțat peste 1 milion de persoane să își părăsească locuințele, exacerbând și mai mult nevoile deja acute din țară. Comisia va continua să ofere un sprijin de neclintit persoanelor aflate în dificultate în Liban și în întreaga regiune.