UE începe săptămâna viitoare rambursarea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei

Comisia Europeană se așteaptă să trimită Ucrainei prima tranșă din programul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro aprobat în aprilie săptămâna viitoare. Acest lucru a fost anunțat de comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, într- o conferință de presă înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai UE.

Kos a anunțat, de asemenea, că Uniunea Europeană ar putea începe negocierile de aderare cu Ucraina până la sfârșitul lunii iunie. „Îi voi îndemna pe miniștri astăzi. Putem începe negocierile privind primul grup înainte de sfârșitul președinției cipriote a Consiliului UE și putem deschide celelalte cinci grupuri în iulie”, a menționat comisarul UE pentru extindere.

La sfârșitul lunii aprilie, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de bugetul european.

Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru achiziții militare, iar 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. Prima tranșă este programată să sosească în mai. Fondurile sunt destinate perioadei 2026–2027.