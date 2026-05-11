Prima pagină » Știrile zilei » UE începe săptămâna viitoare rambursarea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei

UE începe săptămâna viitoare rambursarea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei

UE va începe săptămâna viitoare rambursarea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, a anunțat comisarul UE pentru extindere, Marta Kos.
UE începe săptămâna viitoare rambursarea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei
Sorina Matei
11 mai 2026, 12:44, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Comisia Europeană se așteaptă să trimită Ucrainei prima tranșă din programul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro aprobat în aprilie săptămâna viitoare. Acest lucru a fost anunțat de comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, într- o conferință de presă înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai UE.

Kos a anunțat, de asemenea, că Uniunea Europeană ar putea începe negocierile de aderare cu Ucraina până la sfârșitul lunii iunie. „Îi voi îndemna pe miniștri astăzi. Putem începe negocierile privind primul grup înainte de sfârșitul președinției cipriote a Consiliului UE și putem deschide celelalte cinci grupuri în iulie”, a menționat comisarul UE pentru extindere.

La sfârșitul lunii aprilie, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de bugetul european.

Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru achiziții militare, iar 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. Prima tranșă este programată să sosească în mai. Fondurile sunt destinate perioadei 2026–2027.

Recomandarea video

Bombe în coșurile de fum: Cum au neutralizat avioanele Super Hornet petrolierele iraniene
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor