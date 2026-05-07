Comisia Europeană prezintă prima sa strategie de combatere a sărăciei. Roxana Mînzatu: „Urgența este economică și socială”

„Urgența este economică și socială”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, miercuri, când a fost prezentată prima strategie europeană de combatere a sărăciei, relatează Le Monde. Strategia europeană își propune să eradicheze sărăcia și excluziunea socială până în 2050 și să reducă numărul persoanelor afectate cu cel puțin 15 milioane până în 2030. În prezent, 93 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie, reprezentând unul din cinci locuitori și unul din patru copii.

Comisia de la Bruxelles propune „dezvoltarea de locuințe sociale și accesibile” și o mai bună combatere a lipsei de adăpost printr-o „nouă abordare”, cuprinsă într-o recomandare adresată statelor membre și constând în prioritizarea prevenției și a soluțiilor pe termen lung față de cele de urgență.

De asemenea este promovat accesul la angajare, care este „cea mai puternică cale de ieșire din sărăcie”, cu condiția să implice „locuri de muncă de calitate”. Peste 50 de milioane de oameni sunt în prezent în afara domeniului de activitate, chiar dacă ar putea accesa acest lucru, a explicat Roxana Mînzatu.