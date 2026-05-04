Comisia Europeană publică orientări pentru închiderea Mecanismului de redresare și reziliență

Luni, Comisia Europeană a publicat orientări pentru închiderea Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), care este elementul central al programului NextGenerationEU, în valoare de 723,8 miliarde de euro.

Aceste orientări le oferă statelor membre îndrumări suplimentare de ordin tehnic, cu privire la gestionarea operațională a cererilor finale de plată, având în vedere termenele aplicabile. De asemenea, ele se referă și la gestionarea cazurilor în care jaloanele și țintele nu au fost atinse în mod satisfăcător sau în care pot apărea inversări, atunci când se consideră că un jalon sau o țintă a fost inițial atins(ă), dar se constată ulterior că nu este așa, în faza finală a MRR.

Statele membre trebuie să respecte normele și după 2026

De asemenea, orientările oferă explicații detaliate cu privire la anumite obligații pentru perioada de după 2026, inclusiv cu privire la raportare, monitorizare, control, audit și păstrarea datelor, pentru a se asigura protecția continuă a intereselor financiare ale UE. Deși faza de finanțare a MRR se va încheia în 2026, statele membre trebuie să mențină o supraveghere solidă pentru a asigura responsabilitatea și respectarea normelor financiare ale UE.

MRR a fost instalat după pandemia de COVID-19

Mecanismul de redresare și reziliență a fost instituit în 2021 pentru a consolida redresarea economică a UE în urma pandemiei de COVID-19 și pentru a îmbunătăți reziliența, creșterea economică și competitivitatea statelor membre pe termen lung.

Accesul la finanțarea din MRR este condiționat de punerea în aplicare de către statele membre a reformelor și a investițiilor convenite în planurile lor de redresare și reziliență.

Termenul final pentru îndeplinirea jaloanelor și a țintelor este 31 august 2026, statele membre trebuie să depună cererile finale de plată până în luna septembrie 2026, iar toate plățile efectuate de Comisie trebuie executate până la 31 decembrie 2026.