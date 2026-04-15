Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR? Răspunsul oficial de la Bruxelles și cel al MIPE

România încă așteaptă decizia specialiștilor de la Bruxelles care încă verifică, la două luni și jumătate de la termenul-limită oficial, în ce măsură și-a îndeplinit obligațiile asumate prin jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aferente celei de-a treia tranșe de plată, în cadrul căreia au fost suspendate fonduri în valoare totală de 809,4 milioane de euro, înainte de a debloca sau nu, parțial sau total, aceste sume, arată răspunsurile primite la solicitarea Mediafax de la un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, precum și de la responsabilii din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).
Mădălina Prundea
15 apr. 2026, 19:15, Economic

Comisia Europeană nu a transmis României, până miercuri dimineață, evaluarea finală a celor patru jaloane suspendate în cadrul cererii de plată numărul trei, potrivit răspunsului MIPE la solicitarea Mediafax.

Teoretic, Comisia Europeană avea termenul oficial pentru evaluarea îndeplinirii jaloanelor din PNRR la două luni de la termenul de 28 noiembrie.

În esență, Comisia trebuie să stabilească „amenda”, care poate fi de zeci de milioane de euro, pentru jaloanele pe care le consideră neîndeplinite. De principiu, pe regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF), Comisia are două luni să răspundă – deci termenul teoretic este 28 ianuarie. Însă tot pe regulament, dacă apar solicitări de informații suplimentare, răspunsuri suplimentare, parte a dialogului uzual al Comisiei cu autoritățile naționale, atunci legal termenul este așteptat să fie decalat.

„România a luat măsuri de remediere a deficiențelor constatate și a transmis către Comisie, în data de 28 noiembrie 2025, răspunsul la scrisoarea de observații”, au precizat oficialii MIPE.

Cele patru jaloane și sumele aferente acestora sunt, potrivit MIPE:

  • Jalonul 215 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale
  • Jalonul  440 – Operaționalizarea grupului operativ din cadrul Centrului Guvernului pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernanță corporativă
  • Jalonul 121 – Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sectorul energetic
  • Jalonul 79 – Selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.

Sursa: MIPE

Mesajul de la Bruxelles

Contactați de reporterul Mediafax, oficialii Comisiei au transmis, miercuri, că evaluarea este încă în curs.

„Comisia evaluează în prezent această cerere și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la constatările sale în timp util. Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluările în curs”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene la solicitarea reporterului Mediafax.

Cazul Hidroelectrica

Jalonul 121 privind guvernanța corporativă a companiilor din sectorul energetic a fost unul dintre cele mai vizibile în spațiul public, Potrivit oficialilor, în ceea ce privește acest jalon, cu o valoare de 227,9 milioane de euro, autoritățile române au transmis lista cu numirile efectuate în posturile de conducere ale companiilor strategice, dar Hidroelectrica a fost menționată la excepții.

De amintit că între timp compania, cel mai mare producător național de energie electrică și lider al pieței concurențiale a furnizării, a publicat pe 20 martie, anunțul privind declanșarea procedurii de selecția a directorului general și directorului financiar, CEO si CFO, după ce procedura care avea data-limită pe 28 noiembrie a eșuat chiar cu o zi înainte, după ce niciun candidat nu a reușit să întrunească toate condițiile pentru a fi ales director general, după eșecul procedurii pentru alegerea unui director financiar.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor în cadrul noii proceduri este luni, 20 aprilie.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șeful ITM care a venit cu un Lamborghini la muncă a fost demis de ministrul Muncii. Gândul publică ordinul de demitere
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | Ce pensie vei avea, în funcție de data nașterii și de stagiul complet de cotizare
CSID
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor