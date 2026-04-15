Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR? Răspunsul oficial de la Bruxelles și cel al MIPE

Comisia Europeană nu a transmis României, până miercuri dimineață, evaluarea finală a celor patru jaloane suspendate în cadrul cererii de plată numărul trei, potrivit răspunsului MIPE la solicitarea Mediafax.

Teoretic, Comisia Europeană avea termenul oficial pentru evaluarea îndeplinirii jaloanelor din PNRR la două luni de la termenul de 28 noiembrie.

În esență, Comisia trebuie să stabilească „amenda”, care poate fi de zeci de milioane de euro, pentru jaloanele pe care le consideră neîndeplinite. De principiu, pe regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF), Comisia are două luni să răspundă – deci termenul teoretic este 28 ianuarie. Însă tot pe regulament, dacă apar solicitări de informații suplimentare, răspunsuri suplimentare, parte a dialogului uzual al Comisiei cu autoritățile naționale, atunci legal termenul este așteptat să fie decalat.

„România a luat măsuri de remediere a deficiențelor constatate și a transmis către Comisie, în data de 28 noiembrie 2025, răspunsul la scrisoarea de observații”, au precizat oficialii MIPE.

Cele patru jaloane și sumele aferente acestora sunt, potrivit MIPE:

Jalonul 215 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale

Jalonul 440 – Operaționalizarea grupului operativ din cadrul Centrului Guvernului pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernanță corporativă

Jalonul 121 – Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sectorul energetic

Jalonul 79 – Selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.

Mesajul de la Bruxelles

Contactați de reporterul Mediafax, oficialii Comisiei au transmis, miercuri, că evaluarea este încă în curs.

„Comisia evaluează în prezent această cerere și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la constatările sale în timp util. Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluările în curs”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene la solicitarea reporterului Mediafax.

Cazul Hidroelectrica

Jalonul 121 privind guvernanța corporativă a companiilor din sectorul energetic a fost unul dintre cele mai vizibile în spațiul public, Potrivit oficialilor, în ceea ce privește acest jalon, cu o valoare de 227,9 milioane de euro, autoritățile române au transmis lista cu numirile efectuate în posturile de conducere ale companiilor strategice, dar Hidroelectrica a fost menționată la excepții.

De amintit că între timp compania, cel mai mare producător național de energie electrică și lider al pieței concurențiale a furnizării, a publicat pe 20 martie, anunțul privind declanșarea procedurii de selecția a directorului general și directorului financiar, CEO si CFO, după ce procedura care avea data-limită pe 28 noiembrie a eșuat chiar cu o zi înainte, după ce niciun candidat nu a reușit să întrunească toate condițiile pentru a fi ales director general, după eșecul procedurii pentru alegerea unui director financiar.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor în cadrul noii proceduri este luni, 20 aprilie.