Hidroelectrica a anunțat oficial că nu a putut alege un director general. Explicațiile transmise acționarilor

UPDATE 22:10 Compania a raportat la BVB hotărârea Consiliului de Supraveghere privind procesul de selecție pentru funcția de CEO Hidroelectrica

„Eveniment important de raportat: Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere privind procesul de selecție pentru funcția de CEO Hidroelectrica

Hidroelectrica informează acționarii și investitorii asupra faptului ca procedura de selecție transparenta si competitiva pentru poziția de Director General (CEO), efectuata de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaților selectați de acesta pe lista scurta. Evaluarea finala a inclus analiza declamațiilor de intenție si interviuri, pe baza criteriilor comunicate in prealabil.

Astfel, ținând cont de contextul operațional și strategic actual al companiei și de complexitatea mandatului, în cadrul ședinței din data de 26 noiembrie 2025, Consiliul de Supraveghere a constatat ca niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO în acest moment.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 și cu principiile de transparență, competitivitate și integritate, Consiliul de Supraveghere a decis reluarea imediată a procesului de selecție.

Pentru a asigura continuitatea operațională pana la finalizarea selecției, Consiliul de Supraveghere menține măsurile interimare privind preluarea atribuțiilor de CEO și de CFO.

Menținerea standardelor de competență este o obligație legala, nu o opțiune, rezultatul procesului de selecție reflectând aplicarea corectă a cadrului legal, dar și respectarea bunelor practici. Hidroelectrica reconfirmă angajamentul pentru guvernanța solidă, transparentă și performantă.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica rămâne pe deplin dedicat finalizării rapide a procedurii de selecție fără compromis față de principiile de transparență, competitivitate și conformitate, respectarea cadrului legal și a standardelor OUG 109/2011 fiind esențiala pentru o guvernanță credibilă și performantă”, se arată în anunțul trimis la BVB.

Știrea inițială

Decizia privind reluarea procedurii pentru funcția de director general (CEO) ar fi fost luată de Consiliul de Supraveghere în contextul în care aceasta al companiei avea termen de finalizare pe 28 noiembrie, iar în cursă rămăseseră, din informațiile Mediafax, doi candidați.

Procedura a fost declanșată la finalul lunii trecute și includea și alegerea unui nou director financiar (CFO), dar niciun candidat nu a îndeplinit toate criteriile pentru a ajunge la finiș și procedura a fost reluată.

Cei doi finaliști care au rămas în cursa pentru postul de la conducerea executivă a Hidroelectrica au fost, din informațiile Mediafax, Mihai Aniței și Radu Ioan Constantin.

Traseul deciziei

Compania, care deține cea mai mare cotă de furnizare pe piața concurențială, cu un portofoliu de clienți ce a depășit recent pragul de un milion, a raportat, pentru primele nouă luni din 2025, o producție și, implicit, un profit net în scădere, în contextul unor condiții meteorologice neprielnice, dar și al unui management în schimbare, influențat de cerințele PNRR.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spunea, marți, ca peste 90% din companiile din energie vor respecta întru totul principiiile guvernanței corporative, în conformitate cu cerințele incluse în jalonul din PNRR, până la termenul-limită de vineri, jalon care a dus la amânarea plății unor sume de peste 200 de milioane de euro.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, care deține, prin Ministerul Energiei, 80,05% din acțiuni. Capitalizarea bursieră a acesteia ajunsese luni după-amiază, la 53,6 miliarde de lei. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.