Bogdan Ivan, despre guvernanța corporativă din PNRR: „Din 227 de milioane de euro pierduți vom salva cel puțin 90%”

Întrebat despre guvernanța companiilor din energie și existența interimatelor la conducerea companiilor de stat, ministrul Energiei s-a referit în prima fază de procesul de reorganizare demarat la nivelul Executivului.

„În momentul de față, sunt mai multe jaloane care impactează tot ce înseamnă segmentul de guvernanță corpoativă a companiilor. Ieri a avut loc o discuție la Guvern cu privire la reforma mai multor companii de stat. Am început o analiză și la nivelul ministerului, care este destul de clară, bazate pe câteva principii referitoare la datoria față de bugetul de stat, la productivitate acestor companii, la indicatorii tehnico-financiari prin care o parte dintre ele deja aveam de gând oricum să intrăm în acest proces de reorganizare, restructurare și așa mai departe”, a spus ministrul Energiei, la întrebările jurnaliștilor în cadrul celei de-a șaptea ediții a a Romanian International Energy Conference(RIEC) 2025, organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE) și desfășurată sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei din România.

Demnitarul a precizat că vorbim despre acest proces doar la companiile care au probleme și care au situație financiară dificilă și care nu au neapărat o perspectivă de dezvoltare.

„Din acest proces sunt total excluse companiile care sunt pe profit, care sunt listate la bursă și care au cifre foarte bune, care trebuie să-și facă treaba mai departe și nu vreau să le încurcăm în acest proces în care unele și-au triplat chiar cifra de afaceri și își dau exemplu Romgazul, Hidroelectrica, care a crescut foarte bine, Electrica și așa mai departe”, a subliniat Bogdan Ivan.

La întrebarea privind încadrarea în termenul-limită de vineri, 28 noiembrie, pentru respectarea jalonului 121 privind guvernanța corporativă, ministrul Energiei a declarat că peste 90% din companii vor trece cu succes de acest proces până la termenul-limită.

„Sunt proceduri în derulare. Deadline-ul care a fost stabilit pentru jalonul 121 pentru toate companiile din România, care trebuia să fie îndeplinit încă din trimestrul trei al anului 2022 și nu a fost îndeplinit până în momentul de față, au ca și deadline data de 28 noiembrie. În momentul de față pot să vă spun că am demarat proceduri la toate aceste companii care nu aveau îndeplinite respectivele ținte agreate în PNRR, în momentul de față pot să vă spun că peste 90% dintre ele cu siguranță că vor fi finalizate în acord cu solicitările Comisiei Europene până în data de 28 noiembrie. Sunt situații litigioase la era o parte dintre ele. Am purtat discuții punctuale, am tratat chirurgical fiecare în aceste situații, pentru că sunt elemente care nu depind nici de autoritate tutelară și nici de companie, de exemplu, în situația în care apar contestații în instanță pe care nu pot să le controlezi”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a evitat să dea o sumă înainte de finalizarea tuturor proceselor.

„Avem inclusiv adunări generale convocate în cursul acestei săptămâni, inclusiv în data de 28 noiembrie. Nu pot să vă spun această sumă. Ceea ce pot să vă spun este clar: că din 227 de milioane de euro pierduți vom salva cel puțin 90%”, a spus ministrul Energiei.

Inițial au fost în total 43 de poziții care trebuia ocupate în această perioadă doar la Ministerul Energiei.