Ivan: Peste 11.000 de locuințe sunt încă nealimentate cu energie electrică, în urma vremii extreme

Potrivit ministrului, aproximativ 95.000 de locuințe au fost afectate inițial, însă majoritatea au fost reconectate în ultimele zile.

„Vreau să le mulțumesc tuturor echipelor care au fost în teren în aceleași zile, inclusiv noaptea, prin ger și frig, pentru a remedia situația celor 95.000 de locuințe care au fost deconectate de la furnizarea energiei electrice din țara noastră”, a spus Ivan, la finalul Comandamentului Energetic Național, convocat în contextul fenomenelor meteo din această perioadă.

11.250 de locuințe, încă nealimentate cu energie

Ministrul a precizat că, în prezent, mai sunt nealimentate 11.250 de locuințe, în special în județele Alba, Maramureș și Moldova, din cauza accesului dificil și a condițiilor meteo extreme.

Pentru remedierea avariilor, autoritățile au mobilizat un număr mare de echipe și utilaje. „Au fost 5.288 de intervenții ale echipajelor, în total 341 de echipe mobilizate în teren, aproape 1.000 de oameni, utilaje de deszăpezire, autospeciale și drone, în zone cu un grad foarte ridicat de dificultate a accesului”.

„Suntem încă în acest final de săptămână în care meteorologii anunță primele avertizări meteo în cea mai mare parte a țării, iar echipele sunt mobilizate la maximum”.

Bogdan Ivan a dat asigurări că toate echipele rămân în teren până la reconectarea tuturor locuințelor afectate.

Cod Galben și Cod Portocaliu emis de meteorologi

Meteorologii au emis o informare meteo valabilă de joi până sâmbătă, la ora 10:00, care vizează ninsori, viscol, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii în cea mai mare parte a țării. Va ninge în zonele montane, în vestul, nordul și centrul țării, iar în sud și sud-est sunt prognozate precipitații mixte și ploi, cu depuneri de polei pe arii restrânse. Temperaturile vor coborî accentuat, cu minime de până la -15 grade în mai multe regiuni, iar în zonele montane și în jumătatea de nord a țării va fi ger, context în care autoritățile au emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu.