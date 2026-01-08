România, lovită de viscol și ger polar: Alerte Cod portocaliu de viscol, ninsori și frig

Meteorologii au emis, joi, o informare valabilă până sâmbătă la ora 10:00.

Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana,

Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei.

Vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3…10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei.

Vânt puternic în sud, est și centru

Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade.

Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad. Noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Începând de sâmbătă (10 ianuarie) vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

O alertă Cod galben în vigoare joi, anunță ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă în sudul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, centrul și sud-estul Munteniei, local Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali Va ninge viscolit și viziblitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m. Rafalele vor depăși 70…85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

În același interval, e Cod portocaliu în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Vor fi intensifcări puternice ale vântului, cu rafale de 70…90 km/h.

Viscol devastator în munți – rafale de 120 km/h

O altă alertă portocalie, în vigoare joi, anunță viscol puternic în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m.

Vântul va avea rafele de peste 85…120 km/h, troenind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

În noaptea de joi spre vineri, până vineri la ora 15:00, intră în vigoare o avertizare Cod galben de ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m și intensificări ale vântului.

În Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

Începând de joi, ora 23, până vineri, ora 10, un nou Cod portocaliu anunță viscol puternic și vizibilitate sub 50 m în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali la altitudini în general de peste 1700 m.

Vântul va avea rafele de peste 85…120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

În același interval de timp, vestul și sudul Olteniei, sudul Munteniei și al Dobrogei și nordul și estul Moldovei vor fi sub Cod galben.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.

Ger siberian: -15 grade în mai multe regiuni

De joi, ora 20:00, până vineri, 10:00, e Cod galben în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte.

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade.