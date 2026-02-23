ANM: Ploi și vânt în toată țara, ninsori la munte, până miercuri seara

Informarea meteorologică este valabilă de luni dimineața de la ora 10.00 până miercuri la ora 22.00.

Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile, ce vor avea și caracter de aversă, dar în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare.

La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte, mai ales ninsori la altitudini de peste 1400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10-30 cm.

În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 25…35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Luni vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți, în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40…55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.

Avertizări Cod galben

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben pentru zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud. În aceste zone, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…25 cm. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60…90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.



Avertizarea este în vigoare de luni de la ora 10.00 până marți la ora 10.00.

O altă avertizare Cod galben vizează zonele montane. Marți, între orele 10.00 și 20.00, în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h.

O avertizare Cod galben de vânt este valabilă marți între orele 10.00 și 20.00 în Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei. Vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50…70 km/h.



Pentru noaptea de marți spre miercuri a fost emisă o avertizare Cod galben pentru Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.