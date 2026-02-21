Intervenții în șapte județe pe fondul viscolului: Zeci de persoane blocate în mașini și peste o mie de oameni fără curent

Zeci de persoane blocate în zăpadă

„La momentul raportării sunt intervenții în desfășurare în 16 localități din 7 județe (Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Ialomița, Ilfov, Prahova) și municipiul București, unde 46 autovehicule cu aproximativ 75 persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. 1 minor în vârstă de 10 luni a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, conștient”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de IGSU.

De asemenea, două ambulanțe private care transportau opt pacienți dializați au rămas blocate pe DN 2C, între localitățile Călțuna și Albești. În sprijinul lor au intervenit echipaje ale Secției Drumuri Naționale.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, autoritățile anunță că 1.222 de consumatori finali sunt afectați în urma avariilor raportate în Argeș, Călărași, Dâmbovița, Tulcea și Teleorman.

Impactul asupra transporturilor

Situația traficului rutier rămâne dificilă, cu două tronsoane de drum național închise și 27 de tronsoane de drum județean cu circulația oprită. În plus, au fost impuse restricții de tonaj pe mai multe drumuri naționale: „Masa maximă autorizată > 3.5 tone: 4 tronsoane de drum național în județele Călărași, Constanța și Tulcea.Masa maximă autorizată > 7.5 tone: tronsoane de drum național în județele Brăila, Călărași, Constanța și Tulcea”.

Traficul aerian este afectat pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța, unde o pistă este închisă temporar din cauza gheții și poleiului.

În transportul naval, manevrele rămân suspendate în porturile Mangalia, Midia și în Bara Sulina, în timp ce traficul maritim a fost reluat în Portul Constanța Nord și Sud.

Recomandările IGSU pentru cetățeni

„Consultați permanent avertizările de trafic și prognozele meteo înainte de a pleca la drum.

Maximă prudență: Recomandăm evitarea tranzitării zonelor afectate de ninsori viscolite. Asigurați-vă că autoturismul dispune de toate dotările necesare sezonului rece.

Ascultați autoritățile: Respectați întocmai semnalele și indicațiile agenților sau salvatorilor prezenți pe sectoarele de drum afectate”, transmit autoritățile