Cod galben de ceață și polei în mai multe județe din Moldova

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi dimineață o atenționare Cod galben de ceață și polei care vizează mai multe localități din județele Bacău, Galați și Vrancea.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
19 feb. 2026, 06:20, Social

Potrivit meteorologilor, ceața va provoca vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. De asemenea, condițiile locale, pot favoriza apariția poleiul. 

În județul Bacău, sunt vizate localitățile Sascut, Podu Turcului, Urechești, Coțofănești, Huruiești. 

În Galați ceața va afecta localitățile: Tecuci, Liești, Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Ivești, Nicorești, Fundeni, Gohor, Grivița, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana și Movileni. 

În județul Vrancea, atenționarea vizează mai multe localități, printre care: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești. 

Atenționarea va fi în vigoare până la ora 09:00. 

 

