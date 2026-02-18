Prima pagină » Știrile zilei » Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov: stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri

Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov: stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață avertizări Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru municipiul București și județul Ilfov. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert.
Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov: stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Radu Mocanu
18 feb. 2026, 04:31, Social

Update

În contextul Codului roșu de ninsoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite populației o serie de măsuri preventive pentru reducerea riscurilor generate de fenomenele meteo. 

„Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.). Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ISU B-IF. 

Știrea inițială

Potrivit avertizărilor emise, în București și Ilfov s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă în intensitate ridicată.

Meteorologii avertizează că, până la finalul intervalului de valabilitate, se va mai depune un strat suplimentar de 15-20 de centimetri.

Avertizările sunt valabile până la ora 08:20. 

În plus, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. „Avertizare meteo COD ROȘU de NINSORI ABUNDENTE, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 04:20 – 08:20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zona! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autoritati”, se arata în informarea emisă. 

 

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Guvernul continuă plafonarea la gaze după 1 aprilie. Formula de calcul se schimbă, însă. Care vor fi prețurile
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Tocană anti-mahmureală. E una dintre cele mai vechi rețete culinare! Ce conține, de fapt
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor