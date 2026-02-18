Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov: stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri

Update

În contextul Codului roșu de ninsoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite populației o serie de măsuri preventive pentru reducerea riscurilor generate de fenomenele meteo.

„Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.). Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ISU B-IF.

Știrea inițială

Potrivit avertizărilor emise, în București și Ilfov s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă în intensitate ridicată.

Meteorologii avertizează că, până la finalul intervalului de valabilitate, se va mai depune un strat suplimentar de 15-20 de centimetri.

Avertizările sunt valabile până la ora 08:20.

În plus, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. „Avertizare meteo COD ROȘU de NINSORI ABUNDENTE, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 04:20 – 08:20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zona! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autoritati”, se arata în informarea emisă.