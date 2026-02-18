Prima pagină » Știrile zilei » Restricții de trafic pe autostrăzile A7 și A0 din cauza condițiilor meteo

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe autostrăzile A7 și A0, din cauza viscolului puternic și a ninsorilor abundente.
Radu Mocanu
18 feb. 2026, 05:33, Social

Din cauza viscolului și a ninsorii abundente, se instituie restricții de circulație pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone, pe autostrada A7, pe sectorul cuprins între km 0+000 -km 52+850, Spătaru (Buzău)- Dumbrava (Prahova), Calea 2”, transmite CNAIR pe Facebook.

În zonă se acționează cu 16 utilaje, dintre care 13 autoutilaje de tip ATB și 3 utilaje UNIMOG. 

Restricții similare sunt în vigoare și pe Autostrada A0, unde circulația autovehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone este interzisă pe sectorul cuprins între km 52+000 și km 75+000, din cauza acelorași condiții meteo. 

